Překopat co nefunguje. Proč Jalonen nereagoval? Hvězdy si nesedly

Důvěra je fajn. Že ji trenéři v čele s šéfem obránců Liborem Zábranským dali proti Britům po hrubkách Davidu Jiříčkovi? Velký palec nahoru. Na chyby se vykašli, hoď je za hlavu, běž tam a ukaž, co dovedeš. A mladičký bek pak víru splatil parádním gólem.

V neděli proti Švédům ale důvěra přešla v liknavost. Netečnost českých koučů byla těžko pochopitelná. Druhé utkání na šampionátu potvrdilo domněnky ze soboty. Dohady přepsalo na fakta. Z českých útoků funguje pouze ten první a čtvrtý. Druhá a třetí lajna? Velké zklamání.

Tomáš Hertl odehrál vedle Jakuba Vrány v součtu s přípravou čtvrtý zápas. Dva velcí hráči si vedle sebe zatím vyhovět nedokážou. Hertl o tom sám od sebe po prohře s Tre Kronor spustil. Bylo vidět, jak je toho plný. Jak je zklamaný sám ze sebe i z (ne)fungování plánované spolupráce. „Od sebe očekávám mnohem víc, od celé naší lajny. Musíme tomu týmu pomoct, nemůže to táhnout jen lajna Krejči. Musíme pomoct, dát nějaký gól. Udržet se na puku, my jsme ale nikde,“ sypal ze sebe.

Taky třetí útok se Simonem, Špačkem a Stránským jako by ani nehrál. Puky spíše honí po mantinelech, do šancí se dostávají jen minimálně. Proti Švédům se vyloženě nabízelo tyhle dvě trojice promíchat, vyzkoušet jiné varianty. Nestalo se. A ne, nešlo by o nesmyslné rotování sestavou, jako se to občas dělo u národního týmu za minulé vládnoucí garnitury.

Tahle spojení jsou evidentně bez proudu. Hodilo by se vyměnit transformátor. Zápas taky ukázal, jak potřebné nakonec můžou být posily z NHL. Není to o jednom hráči, ale tři příchozí už svedou leccos.

Utkání se Švédy rovněž u veřejnosti vyneslo do popředí otázku nominace a jmen na soupisce. Obránce Michal Jordán byl jasně nejslabším článkem české defenzivy. V kontrastu s tím je David Musil sedící na tribuně, který si na MS už zcela jistě nezahraje. Nezbylo na něj místo. Je překvapivé, že trenéři rozbili prověřenou a skvěle fungující dvojici Musil – Kundrátek, která vedle sebe odehrála skoro tři celé sezony u Ocelářů.

Národní tým je teď v situaci, v jaké pod Jalonenem ještě nebyl. Prohrál relativně důležitý zápas. Z kouče absolutně nemáte pocit, že by panikařil. Pořád si (alespoň navenek) drží klid. Teď ale musí ukázat, co doopravdy svede. Doteď modelované růžové brýle žlutá lavina notně pošramotila. Teď si všichni v týmu přejí jediné. Ať je výkon i výsledek se Švédy cennou fackou a ponaučením do dalších mnohem podstatnějších duelů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:03. Krejčí, 37:36. Kundrátek, 45:19. Blümel Hosté: 19:24. Asplund, 22:47. Asplund, 25:50. Bromé, 28:52. Asplund, 44:50. Bengtsson Sestavy Domácí: Vejmelka (29. Langhamer) – Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička, Jordán – Blümel, Krejčí (A), Červenka (C) – Vrána, Hertl, Smejkal – Stránský, Špaček, Simon – Zohorna, Černoch, Flek. Hosté: Hellberg (Högberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Friberg, Asplund, Kellman – Bengtsson, Klingberg, Bromé – Lang, Aman. Rozhodčí Ingram (CAN), MacFarlane (USA) – Briganti (USA), Simon Synek (SVK) Stadion Nokia Arena, Tampere Návštěva 6089 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1