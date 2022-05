Expert Ručinský po Švédsku: Jalonen je kliďas, ale… Už bych sáhl do útoků

Zatímco duel s Velkou Británií splnil účel, co se týče výsledku, o druhém vystoupení party Romana Červenky na světovém šampionátu ve Finsku to říct nelze. Byť byly vyhlídky příznivé, díky povedené české přípravě i faktu, že Švédové zatím zdaleka nedoplnili celou soupisku a stále čekají na posily z NHL.

„Švédský hokej je v současnosti takový rozkolísaný, před šampionátem registrovali asi 30 omluvenek. Teď sice tým doplnili Lang s Amanem z Leksandu, ale spíš jde o doplnění kusů, aby to bylo s čím odehrát. Zatím se tam Švédi scházeli jako na mariáš. Ale sílu ještě určitě ukážou,“ prorokoval před zápasem expert deníku Sport Miroslav Horák.

Měl pravdu. Bohužel se jejich síla ukázala dříve, než by si český fanoušek přál. „Bavili jsme se o tom, že Švédové mají dobré přesilovky a až do jejich první na konci první třetiny jsme hráli organizovaně a dobře. Ale ve druhé třetině jsme úplně vypadli z role,“ kroutil Ručinský hlavou. „Naše oslabení v podstatě zápas rozhodly. Zápas se otočil, ztěžkly nám nohy, naopak Švédové chytli vítr, vypadalo to, jako by hráli v šesti a začali nás přehrávat,“ dodal.

Právě třígólová smršť Seveřanů ve druhé části byla hlavním faktorem, proč český výběr odchází s prázdnou. Neslavně se duel vyvinul i pro Karla Vejmelku, jenž na mistrovství světa debutoval. Inkasoval čtyřikrát, než přepustil místo v brance parťakovi Marku Langhamerovi. „Čekali jsme, že to Vejmelka dnes zavře, vzhledem k tomu, co předváděl v přípravě. Ale rozhodně bych ho nyní nezatracoval, to vůbec,“ řekl Horák.

20 Pouze tolik střel vyslal český výběr na branku Švédska.

Velkým tématem ve studiu bylo Jalonenovo rozhodnutí nesáhnout v průběhu utkání do sestavy. „Kari Jalonen vypadá, že nepanikaří. Sám jsem zvědavý, zda dojde ke změnám, nebo ne. Trochu ho znám, několikrát jsem se s ním setkal, mluvili jsme spolu. Přijde mi, že je to velký kliďas, který má nějakou vizi nastavenou a drží se jí. Měl nastavenou sestavu a věřil, že dokáže něco se zápasem udělat, nepovedlo se. Tuším ale, že změny nyní nastanou,“ odtušil olympijský vítěz z Nagana.

„Příští zápas už se do toho bude muset sáhnout. Zaráží mě propast mezi první a druhou formací. Tomáš Hertl se na širokém ledě nemůže chytit. Mezi ním a Kubou Vránou není chemie, paradoxně nejvíc vidět je v té lajně Jirka Smejkal. Ani formace Simon, Špaček, Stránský moc nepřispěla,“ navázal na kolegu redaktor Sportu. „Souhlas, důkaz je i v tom, že máme jen 20 střel. To je proti takovému soupeři málo. Musíme toho mít daleko víc,“ uzavřel jasně Ručinský.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:03. Krejčí, 37:36. Kundrátek, 45:19. Blümel Hosté: 19:24. Asplund, 22:47. Asplund, 25:50. Bromé, 28:52. Asplund, 44:50. Bengtsson Sestavy Domácí: Vejmelka (29. Langhamer) – Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička, Jordán – Blümel, Krejčí (A), Červenka (C) – Vrána, Hertl, Smejkal – Stránský, Špaček, Simon – Zohorna, Černoch, Flek. Hosté: Hellberg (Högberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Friberg, Asplund, Kellman – Bengtsson, Klingberg, Bromé – Lang, Aman. Rozhodčí Ingram (CAN), MacFarlane (USA) – Briganti (USA), Simon Synek (SVK) Stadion

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Norsko 2 0 1 0 1 4:8 2 6. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 7. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1 8. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:6 0