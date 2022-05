Česká invaze do Finska! Fanoušci jsou nadšení, ale: Ty ceny nejsou normální

REPORTÁŽ SPORTU| Konečně zase mohli! Dva roky dřepěli hokejoví fanoušci během mistrovství světa doma. Jednou se nehrálo vůbec, podruhé bez nich. Taky proto jich do dva tisíce kilometrů vzdáleného Tampere z Česka vyrazilo už na první hrací víkend stovky. A nelitují. Užívají si kouzelnou atmosféru šampionátu, jednu věc ale většina z nich kouše těžko. „Je tady šíleně draho, není to pro normální lidi,“ shodují se.

Že se ve dvousettisícovém městě právě koná světový šampionát, poznáte na první dobrou. Sochy v centru města jsou oblečeny do finských dresů, od rána potkáte ve městě fanoušky také v dresech. Jelikož bylo o víkendu v Tampere hezké počasí, plné byly i zahrádky restaurací. Nejpočetnější skupiny? Domácí Suomi, Švédové, Britové a Češi.

Když se odpoledne otevřou fanzony, většina pestrobarevně oděných nadšenců se přesune do nich. Zahrát si v nich můžete stolní hokej, do ruky vzít lapačku a čelit střelám, vyfotit se můžete s trofejí pro mistra světa. Nebo jen můžete zalézt do stanu, dát si pivo a na plátnu koukat na právě hraný zápas.

„Je to tady naprostá pecka. Akorát rovnou musím říct, že pro Čechy je tady sakramentsky draho. Třetinka piva za sedm euro je pro nás fakt hodně,“ zakroutí hlavou Sportem oslovený český fanoušek.

Na sobě měl samozřejmě dres, do národních barev byl oděn od hlavy až k patě. Na krku mu visel buben. Hlavní fanzonu, která byla do té doby poklidná a spořádaně sledovala finiš utkání mezi USA a Rakouskem, po svém příchodu okamžitě rozproudil. Fanoušci Česka a Švédska, kteří se družili u stolů, se začali přeřvávat.

Úsměvy, dobrá nálada a taky spousta alkoholu. Všichni se baví. Nezáleží na tom, jaký na sobě mají trikot. Spojuje je láska k hokeji.

Většina z nich vážila do Tampere pořádně dlouhou štreku. Z Česka je to zhruba 1800 až 2000 kilometrů. „My jsme jeli z Tanvaldu skoro třicet hodin,“ říká fanoušek, který do Finska vyrazil autem spolu se čtyřmi kamarády. Jeli přes Polsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Z Tallinu se pak na břeh Finska doplavili trajektem.

„Benzin tu stojí šedesát korun za litr, zaplať pánbůh za Polsko, kde jsme vzali plnou nádrž skoro za polovic,“ směje se. „Cesta, ubytování, vstupenky a doprava vychází zhruba na dvacet tisíc korun na jednoho. Dva roky jsme na šampionát nemohli, takže si to chceme užít. Ceny jsou ale ustřelené. Čtvereček pizzy za 150 korun? Totéž krabička hranolek. Když si k tomu dáte klobásu, máte to za čtyři stovky. Není to pro normální lidi. Kdyby to dali za půlku, tak vydělají taky,“ nechápe severočeský sklář.

Ceny v Tampere šampionát opravdu vyšponoval do extrémních výšek. Když hledáte ubytování teď na dobu hokejového turnaje, připravte si dvakrát až třikrát tolik eur, než byste vyplázli o měsíc později. Na akci chce zkrátka vydělat každý. Obdobné je to každý (normální) rok, kdekoli se MS hraje.

Ve Finsku navíc průměrný plat činí 120 tisíc korun, v Česku je to zhruba 35 tisíc hrubého. „Dopředu jsme se na ty ceny připravili, takže jsme vezli osm litrů whisky a tři flašky borovičky. Piva ani nepočítám,“ culí se dobře naladěný fanda.

Výkony národního týmu v přípravě i na šampionátu se mu zamlouvají, přesto si však neodpustí poznámku. „Podle mě by měl český nároďák trénovat Čech. Zatím ale má výsledky, tak uvidíme.“ Další oslovený příznivec však nesouhlasí. „Nemám s tím problém. Karimu fandím, hráče umí namotivovat, nahecovat. Věřím, že s ním urveme konečně medaili,“ říká fanoušek z Vyškova, který přijel do Finska s manželkou, dětmi i kamarády.

„Atmosféra je skvělá. Poznáme tu hodně lidí, pobavíme se, dáme si pivo. Líbí se nám i město,“ přidává. Všichni společně se pak přesunuli do krásné Nokia Areny.

Nejlevnější lístek na zápas Česka se Švédskem se dal pořídit v přepočtu za 1600 korun. Ty nejlepší na hlavní tribunu na osu hřiště pak stály dvojnásobek. Nejvíc se přes kapsu praští domácí Finové. Kdo by chtěl z top míst sledovat jejich dnešní duel s USA, bude muset na dřevo vysázet skoro šest a půl tisíce korun.

