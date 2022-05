Upřímný Blümel: Takhle to nejde! Musíme víc žít, být hladovější a mluvit

PŘÍMO Z TAMPERE | Jako jeden z nejmladších členů týmu přišel před novináře a upřímně i trefně glosoval mizerné vystoupení českého týmu. „Je fakt čas na to, aby si každý sáhl do svědomí, přehrál si, jak hraje a řekl si, co může udělat líp,“ hlásil bez vytáček viditelně smutný Matěj Blümel.

Vypadáte hodně zdrchaně.

„To víte, že jo. Strašně mě to štve. Po Švédech jsme si říkali, že jsme dostali facku. Teď jsme dostali dělo. Záleží jenom na nás, jestli vstaneme, překonáme to a půjdeme dál. Věřím, že tým máme tak silný, že to můžeme zvládnout. Že to obrátíme v náš prospěch.“

Kde vidíte zásadní problém špatného představení celého týmu?

„Zakončení. S tím se pojí i to, že jsme se málo tlačili do brány. Moc jsme to chtěli přehrávat, dávat krásné góly, což úplně nešlo. Soupeř hrál v malém boxu, pět hráčů před brankou. Musíme se z toho poučit. Střílet klidně z větší dálky, chodit před kasu, snažit se tečovat puky. Když s tímhle začneme, tak se to otočí. Musíme se z toho oklepat. Jestli chceme udělat úspěch, tak musíme.“

Nemrzí vás ještě více než výsledek předvedený výkon? Nebyl to zápas blbec, kdy favorit outsidera mele a pouze mu to tam ne a ne spadnout.

„Samozřejmě, tohle je ta druhá věc. Přišlo mi, že jsme Rakušany přehrávali první dva zápasy přípravy. V Ostravě to pak bylo trochu vyrovnanější, teď to byl normálně vyrovnaný zápas. Jestli chceme Česko dostat v hokeji, kam patří, tak s Rakouskem takhle hrát nemůžeme.“

Pokud byste v podobných výkonech pokračovali, hrozí naopak nepostup do čtvrtfinále.

„Tohle snad v hlavě nikdo nemá, ještě nejsme ani v půlce skupiny. Ve středu si odpočineme, dostaneme do sebe takový ten mrd a proti Lotyšům budeme daleko lepší, živější, hladovější a budeme bojovat o každý puk. Když to budeme všichni dělat, můžeme vyhrát.“

Říkáte hladovější. Možná mě opravíte, ale z tribuny to vypadalo, že tým správně nežil, nebyla vidět energie, nasazení...

„Nevím, těžko říct. Je možné, že by střídačka mohla více žít, že bychom se mohli více podpořit. Zase ale já to beru tak, že jsme na mistrovství světa a všichni tady chceme odevzdat totální maximum. Z plánovaných deseti zápasů můžeme sedm prohrát a skončit. Teď je fakt čas na to, aby si každý sáhl do svědomí, přehrál si, jak hraje a řekl si, co může udělat líp.“

Přišel čas na vyříkání si věcí za zavřenými dveřmi?

„Určitě, v šatně jsme se zavřeli hned po zápase, pár věcí jsme si řekli. Něco nám prostě chybí. Když nás srovnám s tím, jak jsme se prezentovali před šampionátem... nevím, jak to popsat. Věřím, že máme tak zkušený tým a tak dobrou partu, že ten problém zvládneme najít.“

Přijede David Pastrňák . Bral jste to tak, že jste hrál o místo v prvním útoku?

„Bral.“

A jaký ze sebe máte pocit?

„To je spíše otázka na trenéra. Sám sebe hodnotím nerad.“

