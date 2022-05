S Lotyši bývá těsno: „Čech“ Bukarts i posila Třince, faktor X v hledišti

Rozlosování mohlo být laskavější, Lotyši měli velmi těžký vstup do turnaje. Přes úctyhodný a srdnatý výkon prohráli střety s Američany a domácími Finy. Sílící tlak však ustáli a uspěli v klíčové bitvě s Norskem. Houževnatý tým navíc posílil obránce Kristians Rubins z farmy Toronta, po vyřazení Pittsburghu čekal kouč Harijs Vitlins, co řekne útočník Theo Blugers. Lotyši ještě Čechy neporazili, ale výsledky byly těsné. Třikrát dotáhli po 60 minutách zápas k remíze. Nejčastěji, už šestkrát skončil 3:1.

Ještě než na svém pátém šampionátu chytal první zápas, postěžoval si Elvis Merzlikins v lotyšských médiích na hotel, kde tým z pobaltského státu přebývá. Horší prý nezažil. Jeho výroky o úzkých postelích a toaletách v těsném sousedství sprchy byly ze sítí záhy staženy a první gólman Columbusu už se plně soustředil na turnaj. Pro Harijse Vitolinše byl jasnou volbou před mladíky Gustavsem Grigalsem a Artursem Silovsem, příslibem Vancouveru. Tři zápasy do branky nikoho nepustil.

Veteráni Kristaps Sotnieks (35) a Arturs Kulda (33) jsou zpátky v akci, první hraje na šampionátu potřinácté, druhý poosmé. O know-how z hlavní scény Lotyši nemají nouzi, ale jinak hodně dávají šanci mládí. Mezi nováčky patří 22letý Sandis Smons, který strávil devět sezon v Ženevě, z toho čtyři hraje švýcarskou ligu. Karlis Cukste působil v Lahti a podepsal do Třince, Roberts Mamcics se mihl ve Zlíně. Janis Jaks debutoval už v roce 2014, mezitím vyhrál univerzitní šampionát NCAA.

První gól Červenky na MS 2022. Proti Rakousku se trefil, ale výhru to nepřineslo

Lotyšská ofenziva nejvíc spoléhá na třicátníky Andrise Dzerinse, Ronaldse Keninse a Robertse Bukartse, dobře známého z extraligy, kde za šest sezon vystřídal Zlín, Třinec, Spartu a Vítkovice. Rudolfs Balcers výrazně přispěl k postupu Lotyšska na olympiádu v Pekingu, ale her se jako stálice útoku San Jose v NHL se zúčastnit nemohl. Na předchozích dvou mistrovstvích světa byl nejproduktivnějším hráčem týmu, i tentokrát po třech zápasech vede s bilancí 1+2.

Faktor X v hledišti

Jako hostitel MS bylo Lotyšsko před rokem zklamané. Zůstalo pod čarou play off. Taky proto, že tým nemohla povzbuzovat hlučná armáda fanoušků. Covidová omezení letos neplatí, pro celek z Pobaltí bude hlediště Faktorem X při jeho snaze o první postup do čtvrtfinále od roku 2018. Český výběr Lotyši už několikrát potrápili. V osmifinále ZOH ve Vancouveru 2010 padli v prodloužení, o šest let později v Moskvě po nájezdech. Loni teprve podruhé prohráli o víc než dvě branky.

Poslední velké turnaje

MS 2019 Česko - Lotyšsko 6:3

MS 2016 Česko - Lotyšsko 4:3 sn

MS 2015 Česko - Lotyšsko 4:2

ZOH 2014 Česko - Lotyšsko 4:2

MS 2012 Česko - Lotyšsko 3:1