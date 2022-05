Koučovy emoce po krachu Slováků: Moje chyba! Je lehčí přihrávat...

„Moje chyba,“ začal Ramsay okamžitě, když po zápase přišel mezi slovenské novináře. „Myslím, že jsem neodvedl dostatečně dobrou práci,“ citoval trenéra portál sport.sk. „V některých směrech jsem chlapce upozorňoval až příliš na švýcarský tým, na jejich rychlost a touhu útočit. Byli jsme nervózní. Ukázalo se to hned v první přesilovce (Slováci v ní po 52 vteřinách dostali po chybě Petera Čerešňáka gól), potom se to s námi táhlo celý zápas.“

Přesilovky Slovensku nejdou. V závěru se k tomu přidalo i chybné střídání, čímž padla šance na závěrečný nápor. „Měli jsme tam už jedno varování, když si bral Slafkovský novou helmu a poměrně dlouho to trvalo,“ vysvětloval asistent Ján Pardavý pro sport.sk. „Měli jsme připravené dvě dvojice obránců. Ukazoval jsem Martinovi Fehérvárymu a Šimonovi Nemcovi, aby na ledě ještě zůstali. Ale druhá dvojice už byla na ledě a byli jsme tam v sedmi...“

Podívejte se na zatím nejlepší zákrok MS v hokeji: Tygří skok při tlaku Slováků Video se připravuje ...

Vyloučení bylo v závěru hodně, situace se co chvíli přelévala. „Bylo to divoké,“ přitakal Pardavý. Z přesilovky se šlo na čtyři proti třem nebo pět proti třem a pak zase do oslabení... Hodně faulů, situace se stále měnila. Snažili jsme se reagovat, ale chyby dělají hráči i trenéři.“

Klíč ke švýcarské prohře nemuseli Slováci hledat dlouho. Mizerné přesilovky. Místo gólů v nich soupeři nabízeli šance. „Nebyli jsme v nich efektivní a ještě jsme inkasovali,“ mrzelo Pardavého. „I první gól hned v úvodu nás ovlivnil, znervózněli jsme. Nepomáhali jsme si při založení útoku, ani při hře v útočném pásmu.“

I tohle bral v konečném důsledku trenér Ramsay na sebe. „Vytvořili jsme si pár šancí, ale neměli jsme nikoho, kdy by chtěl být střelcem,“ komentoval kouč. „Je lehčí přihrávat, protože se zbavíte tlaku. Musíme střílet, aby byla šance na dorážku, musíme být před brankářem. I tohle je práce trenérů, aby byli hráči připravení. A věděli, kam mají jít a co dělat.“