Češi vstřebávají systém. Napadá, kdo je blíž. Pokyn zatáhnout se nepřijde

Fiasko s Rakouskem je dávno pryč. Přišla vítězná show proti Lotyšsku a naposledy výhra proti Norsku. V sobotním duelu však soupeř bez šancí nebyl, ve hře národního týmu se znovu objevila otevřená okna. Hlavně ve druhé třetině Norové až příliš snadno větrali českou obranu.

Nabízí se otázka, zda soupeři nepřečetli systém kouče Kariho Jalonena. Když to dokázali Norové, jaké to asi bude v pondělí proti USA a v úterý s Finy? Není čas na úpravu, modifikaci? Na téhle nejvyšší úrovni světového hokeje jsou všechny týmy skvěle koučované. Občas musí změny přijít i během zápasů.

„My nic měnit nechceme,“ říká jasně za trenérský štáb Libor Zábranský. „Máme ve hře pořád hluchá místa. S Norskem jsme měli hodně ztrát. Ve druhé třetině tam bylo takových chyb moc. Hlavně bude potřeba se vyvarovat vyloučení.“ A největší přání? „Ať vydržíme držet systém celých šedesát minut.“

V sobotu se to nepovedlo. Občas vypadal projev vyloženě pasivně. Jalonenův systém spočívá v tom, že jeden útočník musí aktivně napadat a hned rozbíjet soupeřův rozjezd útoku. Beci pak nesmí couvat za vlastní obrannou modrou čáru. Jenže to nešlo. Místo toho hráli Češi spíše v rozestavení 3-2, kdy sice drželi blok, ale dávali soupeři obrovský prostor k rozehrávce.

„Musíme to pořád pilovat. Není to ale pasivita, spíše to, že jeden hráč na chvíli vypadne z role. Pak to může vypadat pasivně, ale není to tak. Chceme, aby kluci byli agresivní, aby byli aktivní. Nikdy jsme hráčům neříkali, ať se zatáhnou. Takový pokyn nikdy nedostali. Nechceme být zatažení, pasivní. Je to opravdu o provedení na ledě. I ve středním pásmu chceme být aktivní,“ praví rázně Zábranský.

Podobně na otázky iSport.cz odpovídal i útočník Tomáš Hertl: „Největší zlo pro nás posledně byly ztráty puku, kterými jsme si to hodně kazili. Místo abychom ho nahodili, dávali jsme si to na slepici ve středním nebo obranném pásmu. Musíme v tomhle být zodpovědnější. Amerika a Finové to potrestají. Pak to hasíme jeden za druhého a stahujeme se hlouběji, než bychom měli.“

Je tým v případě potřeby schopný promptně reagovat a pozměnit styl? „Kdyby bylo znatelné, že přes nás lehce přechází, tak by se to změnilo. Když ale všichni děláme, co máme, je těžké se přes nás dostat. Je to na hráčích. Abychom drželi, co máme domluvené. Jakmile jeden vybočí, padá to,“ dodává Hertl.

Zajímavé například je, že v českém systému není jasně určen hráč, který by měl tvořit první vlnu přílivu, o niž by se měly tříštit soupeřovy návaly. Pravé, nebo levé křídlo? Je to jedno. Klidně i centr. „Máme to podle toho, kde vyletí puk. Napadá, kdo je blíž. Proti Lotyšům nám to vycházelo. Klidně jsem napadal i já z pozice středního útočníka. Tlak se musí vytvořit hned. Když jeden zaspí, už je pozdě a nefunguje to,“ odkrývá Hertl.

Slabikář s hrou soupeřů mají samozřejmě i čeští trenéři. Těžko jeden druhého dokáže šokovat. Zvlášť na krátkodobém turnaji. „Stejně jako máme soupeře načtené my, mají načtené oni nás. Hledáte detaily, skulinu vždycky najdete. Klíčová je opravdu herní disciplína,“ doplňuje Zábranský.

V pondělí to bude pro kouče i hráče důležitý test. Budou hrát o poslední bod potřebný k potvrzení postupu do čtvrtfinále, ale taky o vlastní pohodu. O víru v systém. Právě ta bude před klíčovou fází šampionátu nejdůležitější.

