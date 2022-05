Vezmeš si mě? nabídla mu vousatá Pippi. Holku už mám, odmítl Švéd

Co hráč na návrh odpověděl? „Bohužel jsem musel říct ne. Holku už doma mám. Bylo to zábavné, dobrý pokus,“ usmíval se Wallmark. „Ty lidi znám. Jedná se o partu z našeho města. Měli rozlučku se svobodou a v Tampere si užili víkend,“ dodal rodák z Umea, který byl v únoru na olympiádě nejlepším švédským střelcem se šesti trefami a na světovém šampionátu hraje poprvé.

Jako centr elitní lajny nastoupil proti Norsku s novou posilou Švédů Williamem Nylanderem, chodil na první přesilovku a vstřelil svůj premiérový gól na mistrovství světa, když bombou na 5:0 zužitkoval přihrávku Rasmuse Dahlina.

„Je neuvěřitelný zážitek hrát s Williamem Nylanderem. Každý ví, co dokáže a jaká je hvězda. Ohromně si to užívám. Jsem rád, že jsem se střelecky prosadil. Věděl jsem, že to přijde, když budu dělat správné věci. Je to hezké, doufejme, že přidám ještě nějaké další góly,“ povídal Wallmark.

Pět sezon působil v zámoří, NHL hrál za Carolinu, Chicago a Floridu. V minulém ročníku hrál za CSKA Moskva, ale po ruské invazi na Ukrajinu klub opustil a míří do švýcarského Curychu. Na šampionátu vynechal dva zápasy poté, co měl zažívací problémy po otravě kuřecím masem. Ve čtyřech utkáních, do nichž nastoupil, si připsal čtyři body (1+3).

Rozhodčí „dal“ na MS gól Švédsku! Trefu bruslí sudí rychle odvolali Video se připravuje ...