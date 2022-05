Tome, díky! Fanynka chytila hokejku od Hertla: Jsem rád, že udělala radost

Hokejka od hvězdy reprezentace letěla do sektoru plného českých barev. Jako první ruku po hokejce od slavného hráče s číslem 48 vymrštil zapálený hokejový příznivec Milan, ale potom ji jako pravý gentleman předal vedle sedící Mirce… I ona po ní sahala.

„Co já bych s ní dělal?“ smál se. Mirka Ferstlová byla nadšená, už plánovala, že s kamarádkou bude muset Milana pozvat na paňáka…

„Puk by byl asi skladnější, ale i tohle beru,“ žertovala dlouholetá fanynka v národním dresu i s českou vlaječkou na tvářích. Je na svém čtvrtém mistrovství, tentokrát zájezd vyhrála od svazu, protože před dvěma lety se během covidu zúčastnila virtuálního souboje mezi českými a slovenskými fandy.

Dva roky si musela počkat, než se na šampionát dostane. O to větší radost teď šťastná výherkyně má.

„Jsem rád, že je hokejka v dobrých rukách, shodou okolnost ji získala Mirka, která si to opravdu zaslouží. Vyčekala si to… Protože jeden šampionát se zrušil, na další nemohli fanoušci, takže se konečně dočkala. A hned k tomu má i hokejku,“ reagoval Petr Nitsche z BPA, hlavního marketingového partnera svazu.

„Je to super…. Sice do letadla to není moc skladný, ale nějak to vyřeším,“ popisovala Mirka Ferstlová z Lanžhota, která věří, že to český tým dotáhne v Tampere co nejdál. Nejlíp ke zlatu.

„Vždycky je skvělý, když můžeme někomu udělat radost. Od toho ten sport je! Je super, když puk nebo hokejka někoho potěší. Dneska tam bylo v hledišti hrozně moc Čechů a chtěl jsem se jim odvděčit, tak jsem tam tu hokejku poslal,“ popisoval Hertl, který si svým hokejovým srdcem získal fanoušky i v San Jose.

Tentokrát baví ty české. „Neviděl jsem, komu přesně ta hokejka letěla, ale doufám, že udělala radost,“ pousmál se.

Udělala!

Z kotle příznivců v národních barvách se už po závěrečné siréně neslo: Finále, finále! Jako jasné přání, kam to má mužstvo kolem Davida Pastrňáka a spol. dotáhnout.

Hodí Hertl hokejku do hlediště i po dalším zápase? Fanoušci pochopitelně touží, aby to bylo i po vítězném finále…