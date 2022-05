Skvělý Vejmelka po nule: Ještě takhle čtyři zápasy a zlobit se nebudeme

Trenér Jalonen měl po zápase minutový projev. Byl hodně spokojený s defenzivou?

„V krátkosti za zápas poděkoval, že jsme hráli, jak jsme měli. Říkal, že to jsou super tři body a dobré vítězství. Krátké hodnocení, ale výstižné.“

Gólman výhru 1:0 taky bere všema deseti, co?

„Jo, kdyby to takhle šlo ještě čtyři zápasy, zlobit se samozřejmě nebudeme.“

Je to psychicky velký nápor, když víte, že se brání takhle těsný náskok a nesmíte si dovolit ani malou chybu?

„Cítil jsem se dobře, kluci mi hodně pomáhali. Blokovali přede mnou dorážející hráče, čistili tam prostor, tohle všechno byla velká součást našeho výkonu. Díky tomu Amerika zase nějaké vyložené šance neměla, já si tam posbíral, co bylo potřeba. Vstřelit víc gólů by bylo fajn, ale za takovou výhru musíme být hodně rádi taky.“

Jedna krizová chvíle se mi ale vybaví, osm sekund před koncem druhé třetiny David Sklenička uklouzl po puku, Amerika nastřelila tyč. Vnímal jste to cinknutí jako velkou spásu?

„No. (usměje se) Já se snažím koncentrovat na každou situaci, tím spíš, když je výsledek takhle vyrovnaný. Takže si to vůbec nepamatuju, abych se přiznal. Konkrétní situace teď nedám.“

Takže vypouštíte, i když vepředu kouzlí Krejčí s Pastrňákem? Vy z toho nemáte nic?

„Když udělají hezký moment, taky mě to trkne. Ale nestačím si to užít jako normální fanoušek. Pro mě je to něco, co musím rychle vstřebat a tolik nad tím nepřemýšlet. Vím, že lidi si to užijou, ale já se musím soustředit dál.“

Ale že jste vychytal nulu víte...

„To zase jo. (usměje se) Byl to velký den, první moje nula na mistrovství světa, takže má pro mě velkou hodnotu. Určitě mě teď o něco obere pokladní, ale ještě vůbec nevím, za kolik to bude.“

Ve středu máte narozeniny. V 25 letech tedy už na MS gól nedostanete?

„Pravda, je že za pár dní narozeniny mám. Snad nedostanu ani v 26 letech už nic.“

To je dobré vědět pro čtvrtfinále. Já se z vás jen snažil nenápadně vytáhnout, jestli do branky půjdete rovnou i v úterý proti Finsku. Neprošlo to.

„Jo takhle. (usměje se) Ale to zatím nevím, tohle je na trenérech.“

A vaše přání, když svoje čísla teď pořád zlepšujete?

„Je mi to úplně jedno, co řeknou trenéři, budu respektovat. Vybírat si nehodlám.“

Je výhra 1:0 ideální zpráva směrem k vyřazovacím zápasům?

„Asi jo, tohle byl play off hokej, s Amerikou jsme ho ukázali. Byla to dobrá zkouška, my v ní uspěli. Bylo to důležité, abychom dokázali takhle hrát i další zápasy.“

