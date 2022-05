Červenka o čtvrtfinále: Nevyhraje ho Krejča, my starší, nebo mladí. Ale tým

PŘÍMO Z TAMPERE | Česko má kapitána, který zažil všechno. Roman Červenka zná velké výhry i těžké prohry. Ví, jak chutná čtvrtfinále, buď se turnaj začne překlápět k medailovým bitvám, dorazí euforie. Nebo? Tichá kabina, plná hlava myšlenek, proč to zase nevyšlo. „Víte, co tenhle zápas vyhraje? Že do něj jdete jako tým, všichni si dovedete pomáhat, v každé herní situaci tam jste spolu,“ velí odhodlaně. Má dvě medaile z MS, ta poslední mu doma visí už 11 let. Ve čtvrtek povede Česko proti Německu.

Na rozhovor kapitán přišel zhruba o 20 minut později, než se původně plánovalo. Roman Červenka dřel v posilovně, zvedal váhy. Přišel s napumpovanými svaly, s hlavou nastavenou na den D. Téma, jestli bere tenhle turnaj jako svoji poslední šanci na reprezentační medaili? „Máme v hlavách, že jdeme vyhrát,“ zahlásil směrem ke čtvrteční bitvě.

Jak za roky v reprezentaci nahlížíte na čtvrtfinále, pořád stejně výjimečný zápas?

„Je to pro mě velký zápas a je to i cítit v celé kabině. Chystáme se na Německo a uděláme všechno proto, abychom zápas zvládli.“

A nepomůže nakonec hlavu uvolnit ve stylu, na druhé straně stojí, dejme tomu Benátky?

„To určitě ne. (usměje se) Teď se nebavím o tom, že by měl být někdo ustrašený, nebo se bál hrát. Tak moc musíme chtít tenhle zápas vyhrát, že se ze sebe potřebujeme vydat to nejlepší, nečekat, co udělají Němci. Naopak je důležité si jít za vítězstvím od 1. do 60. minuty. Je to důležitý zápas, speciální. A musíme ho chtít vyhrát naší hrou, ne čekat, co se stane.“

Česko čeká dlouho na medaili od roku 2012, na někoho tíha klíčové bitvy asi může sednout, svázat ho. Je tady právě úloha pro vás, starších hráčů, abyste ostatní navedli správným směrem?

„V kabině na sebe mluvíme, určitě. Lehká nervozita je ale v pořádku, na ní není nic špatného, každý to má individuálně trochu jinak. Když se hodí puk, tak pak už ale hrajete. Já to vidím tak, že zásadní je, ať jsme mentálně nachystaní odevzdat všechno.“

Umí si nejlepší hráči tyhle zlomové okamžiky užít?

„Jasně. A když se to pak ještě povede? Pocity, které vás ovládnou? Jste mezi čtyřkou, dostanete odměnu za celou práci na mistrovství. Věřím, že tohle si uvědomujeme všichni a snad to podle toho bude i vypadat ve čtvrtek.“

Český hokej tyhle zlomové bitvy přestal zvládat. Je tohle lék, střípek do budoucna, ve čtvrtek zápas vyhrát, začít se zase učit, jak velký den zvládnout?

„Může být. Ale abych řekl pravdu, takhle jsem o tom ještě nepřemýšlel. Spíš to vidím tak, že s Německem je tady zápas, který chceme vyhrát. Když uděláte všechno, ať jste na něj nachystaný, pak nastoupí automatismy. Zásadní je být připravený fyzicky i mentálně, od toho se odvíjí zbytek.“

Pamatujete, co vedlo přes tenhle zápas dál, když jste třeba prošli k medailím v Německu 2010 nebo na Slovensku 2011?

„Cesty jsme měli na MS právě docela různý. Někdy tam byla skvělá skupina a skončilo se ve čtvrtfinále. Jindy se muselo vyhrát poslední zápasy, abychom se tam vůbec dostali a pak se čtvrtfinále zvládlo, nebo to taky na turnaji bývalo jak na houpačce... Cest je hodně. Hlavní na tom všem ale vždycky je, že co bylo, se maže. Je tam jeden zápas, kdo bude víc chtít, jde dál. Musíte počítat, že Němci budou nachystaní taky, čeká nás těžký a úporný soupeř. Věřím, že ten zápas ale zvládneme. Není co víc k tomu říkat.“

První bod Davida Pastrňáka na turnaji: přesilovková souhra s koncem u Červenky Video se připravuje ...

Pomůže k podobnému myšlení, že jste si úspěch už zažil a je to silnější než bolavá vypadnutí? David Krejčí zase v NHL dokázal hrát nejlépe ve Stanley Cupu, David Pastrňák v play off umí dávat hattricky.

„Zkušenost, že si velký zápas zkusíte a uspějete v něm, důležitá je. Přesně, jak říkáte, jsou to situace, ve kterých už člověk byl, proto vás toho tady už zase tak moc nepřesvědčí. Na druhou stranu, čím jste starší, vidíte to jinak, je tam větší...“ (odmlčí se)

Zodpovědnost?

„Ano, zodpovědnost. Jako mladší si tohle třeba tak nepřipouštíte. Ale taky je potřeba vidět, že tenhle zápas nám nevyhraje sám Krejča, my starší, nebo mladý. Víte, co tenhle zápas vyhraje? Že do něj jdete jako tým, všichni si dovedete všude pomáhat, v každé herní situaci tam být spolu. Jenom tak můžeme uspět.“

Celé Česko se vždycky upne k hokeji, když o něco jde. Může sloužit i jako velká motivace, že v době po covidu, kdy se řeší válka na Ukrajině, zdražování a další špatné zprávy, může parta 20 lidí udělat desetimilionové zemi aspoň na chvíli radost?

„Tohle je součást všeho, co si v kabině všichni uvědomuje, ani o tom nemusíme dokola mluvit, cítíme to tak všichni. Z týmu cítím, že chceme jít dál, vidím to na něm, to je první předpoklad, na který se všechno musí nabalovat. Jen víte, jak to je, jde o jeden zápas, kde se může stát úplně všechno. My si ale věříme, jsme připraveni. Znovu to zopakuju, hlavně nesmíme čekat. Občas to tak v tomhle zápasu je, ale je potřeba od začátku dělat všechno, ať jdeme za vítězstvím. Ať za kratší konec tahají celou dobu Němci.“

Vy jste si poslední reprezentační medaili pověsil na krk v roce 2011. Když jsme se bavili o úspěších, prožil jste si od té doby i dost neúspěchů. Roste s tím nějak i touha tuhle sérii otočit?

„Nechcete tohle opakovat pořád dokola, o motivaci není ani potřeba mluvit. Je tam a je velká. Myslím, že je to dobrá věc, čím je tým hladovější, může vám to pomoci. Ale vždycky tam jsou dva týmy... My si každopádně věříme, sílu máme. Teď ji jen ukázat.“

A není třeba ten tlak až moc velký na vaší formaci? Ostatní lajny se zase tak moc nepřidávají.

„To bylo. (usměje se) V tuhle chvíli je jenom dnes, žádné zítra, žádné včera. Dnes. Je před námi zápas s Německem, nejdůležitější zápas na mistrovství.“

Občas tým dovedou nakopnout i nečekané věci, projev, gesto, něco. Hádáme, že na proslovy moc nejste. Přesto, máte v hlavě něco nachystaného?

„No, uvidíme. (usměje se) Děje se spousta věcí, ne všechno naplánujete. A kdybych to naplánované měl, říkat vám to teď stejně nebudu. To se děje v kabině, pak se to třeba řeší po zápasech, co se povedlo, co ne. Ale jak jsme se před chvíli bavili o té motivaci, věřím, že tohle všechno bude v pohodě a půjdeme si za tím.“

Kari Jalonen ještě říkal, že i David Pastrňák je pro něj vůdce. Mladý hráč, ale vůdce. Vidíte ho stejně?

„Rozhodně, Pasta má pořád spoustu energie, ale taky už mu není dvacet. Starej není, ale patří k nejlepším hráčům na světě, automaticky se z něj stává lídr, souhlasím s Karim. Všichni chceme prolomit to české čekání na úspěch.“