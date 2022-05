Originál je lepší než kopie. Česko se pro play off potřebuje pohnout dál

Porážky je dobré řešit, pitvat, rozebírat, ne házet za hlavu. Takže Finsko 1 vs Finsko 2, tedy Jukka Jalonen (opravdové Finsko) vs Kari Jalonen (Česko)? Hodně věcí stejně, hodně věcí podobně. Taky si toho všimli fanoušci v Tampere. Když se zakládal útok, pískali. Ne jen na český tým, občas i na svoji bandu. A jedna věc se zásadně lišila. Finsko 3 góly, Česko 0.

Má smysl si tohle prožít ve skupině. Pořád je čas přemýšlet a ladit. O zápase se dá říct, že originál porazil svoji kopii. Čistě teoreticky, kdyby došlo na druhý takový zápas, uspělo by v něm Česko, kdyby si počínalo úplně stejně? A proč by mělo? Čekal bych, že ne. Proto se před čtvrtfinále potřebuje posunout, přesněji řečeno udělat dva kroky zpátky.

Ano, do Ostravy. České hry jsou už sice pravěk, ale to byl turnaj, kde národní tým ukázal trochu jinou tvář svého finského modelu. Hodně hrál v pěti, směrem dozadu stavěl svůj les. Ale dopředu dokázal páchat hodně velkou neplechu. Když přišla střela od modré, tak v ose někdo stál, gólman měl clonu, nebo hrozila teč. Takových akcí jste viděli hodně. Pětka se pustila do rotace v útočném pásmu, otevřel se prostor na střelu a kolem brány se dařilo dělat pekelný zmatek.

ANKETA

V zápase s Finskem to byl jiný způsob boje, před bránou nikdo, kolem mantinelů všichni. Jako kdyby jednoduché řešení bylo špinavé. Ano, proti vám jsou lepší soupeři, posílili se. Ale současně i národní tým načerpal větší kvalitu. Každý trenér teď svůj tým nachystá na pasy křížem mezi Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím, každý gólman s tím už taky bude počítat. Pokud z toho padne gól při hře 5 na 5, tak buď ve čtvrtfinále nějaký Německ zakopne, nebo brankář Philipp Grubauer zaspí. Německo nejsou nazdárkové, kteří mají postupem do čtvrtfinále splněno. Jak vycítí, že soupeř se dá rozjezdit, budou do vás šlapat až do konce. Hru národního týmu načtou, jen v ofenzivní části moc stránek popsaných zatím není.

Česko se vepředu snaží hrát až moc krásně a končí u toho, že se nedovede vyprostit od mantinelu. Když proti Finsku můžete za tutovku pomalu označit střelu zápěstím Michala Kempného od modré v první třetině, kterou na kterou měl finský gólman ideální výhled, je něco špatně.

Finský způsob plnění defenzivních povinností není zlá cesta. Funguje. Originál, který vytvořil Jukka Jalonen, ale národnímu týmu ukázal, že je potřeba větší nadstavba v útoku. Jinak zápas skončí přinejlepším 0:0. Když si vezmete, že má Česko v kádru Pastrňáka s Krejčím, Červenku, Hertla, Vránu a ve velké formě hrajícího Blümela, má dost zbraní na to, aby zápasy nekončilo s 24 střelami na bránu, kde většina není nebezpečná. Z téhle sestavy a zbytku, který na ni bude pracovat, je prostě potřeba vymáčknou daleko víc než jen mantinelový hokej proti Finsku.

SESTŘIH z MS: Finsko - Česko 3:0. Olkinuora vynuloval české střelce Video se připravuje ...