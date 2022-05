Skvělý Vejmelka: Kluci padali po hubách. Uvnitř jsem v klidu nebyl

Zvládli jste klíčový zápas turnaje. Jak vypadal z pohledu brankáře?

„Byl náročný celý, sice jsme vedli 3:0, ale je to takový ošemetný výsledek, kdy si nemůže pořád nijak oddechnout. Padne tam jeden gól, druhý a soupeř je hned v zápase. Museli jsme pořád hrát to stejné, i když nám pak dali gól na 3:1, ale už jsme si to pohlídali.“

Spoluhráči vás hodně chválili, to samé trenér Jalonen. Je to přesně den, kdy gólman ví, že udělal hodně věcí dobře?

„Cítil jsem se výborně a zároveň i díky klukům, protože mi hodně pomohli, zblokovali spoustu střel. Taky jsem musel něco předvést, když oni takhle dřeli.“

Působil jste ohromně klidně, jako takový velký medvěd, na kterého je spoleh. Vážně jste takový byl i pod maskou?

„Ono to tak vypadá, ale uvnitř jsem v klidu nebyl, prožíval jsem to. Snažím se nepůsobit nějak rozpačitě navenek, abych to nepřenášel na tým. Jestli to tak vypadalo, tak jen dobře.“

Ano, na sto procent.

„Doufám, že plním, co bych měl. Všichni zápas proti Německu oddřeli a padali tam po hubách. Neskutečný výkon a zasloužený.“

Převládá teď štěstí, že jste zápas zvládli, nebo už si hlavu zase chystáte na víkend?

„Máme za sebou jen jeden krok. Dnes si to užijeme, ale spíš se budeme koncentrovat dál. V pátek je nový den a začneme se soustředit na semifinále.“

Vyšroubovali David Krejčí a spol. svoje přesilovky zase na novou úroveň?

„K tomu nemám moc co říct. Byla to symfonie a něco nechytatelného pro soupeřova brankáře. Sehráli to neskutečně. A doufám, že nám to tak bude vycházet dál.“

Němci pak nějakých 8 minut před koncem odvolali brankáře a začali hrát 6 na 4. Od té chvíle jste si zachytal docela dost, že?

„Byl jsem tam trochu zavařený, nakonec z toho jejich odvolání brankáře padl i ten gól. Povedl se jim zámek, nepodařilo se nám víckrát vyhodit, puk se k nim odrazil. Těžili ze hry, že mají bruslaře navíc, ale my jsme to zvládli a pak jsme si kritickou situaci ohlídali.“

Stejně jako s Amerikou za vámi zvonily i tyče. Nějak si je zaříkáváte?

(usměje se) „Ne, na to moc nejsem. Gólman potřebuje štěstí, bez toho se vyhrát nedá a potvrdilo se. Dobře jsem si to postavil. A doufám, že to tak bude pokračovat.“

