Šťastný Pastrňák: Přihrávka Krejči? Dárek. Postup je prvním krokem

PŘÍMO Z HELSINEK | Únava, vyčerpání, ale obrovské štěstí. Takové pocity byly během pozápasového rozhovoru patrné z Davida Pastrňáka. Jeden z nejlepších útočníků planety dotlačil národní tým po třech letech do bojů o medaile. „Celý tým hrál ale skvěle. Bylo to určitě naše nejlepší utkání na turnaji,“ sypal ze sebe Pasta po výhře 4:1 nad Němci.

Je postup do semifinále splněným snem?

„Takhle bych to asi neřekl. Je to první krůček. Máme tady nějakou misi, celý turnaj jsme se na tohle připravovali. Měli jsme nějaký plán a proces, abychom na čtvrtfinále byli připravení. Myslím, že z pohledu celých šedesáti minut to byl nejlepší zápas, co jsem tady na turnaji. Byli jsme soustředění, nedělali moc chyb. Byli jsme obětaví, disciplinovaní. Přesilovky nám vyšly, kluci odbránili výborně oslabení. Gólman byl neskutečný. Opravdu to byl náš nejlepší zápas.“

Rozhodl skvělý vstup do utkání a přesilové hry. Souhlasíte?

„Určitě! Začátek byl důležitý. Říkali jsme si, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho třeba můžete mít, ale stejně dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké branky dáme. Naštěstí to tam spadlo brzo a i pak jsme hráli slušný hokej a kontrolovali jsme to.“

Přihrávka Davida Krejčího na vaši trefu byla vyloženě dárkem k vašim středečním narozeninám, že?

(usmívá se) „To teda jo, byla to nádhera. Já to od něho čekám. Je neskutečné, že v jeho podání vypadá i brutálně těžká přihrávka takhle jednoduše. Obecně byly naše přesilovky super. Povedený výkon. Musíme teď pořádně zregenerovat a připravit se na sobotu, abychom nastoupili stejně.“

Německo - Česko: Pastrňák otevřel skóre v přesilovce, 0:1 Video se připravuje ...

Tušil jste i v tomto případě, že vám Krejčí přihraje? Je snad jediným hokejistou ze sta, kteří by v tutové šanci mezi kruhy nevolili střelu.

„To máte pravdu. Ale hned, když si zastavil puk, jsem věděl, že když mu nepíchnou do puku, přijde mi to na hůl. Přesto to se pak taky stalo. Mě už to stačilo jen trefit do prázdné branky.“

Chystal vám i další loženku, když jste společně pádili dva sami na brankáře.

„Škoda, že to nespadlo. Gólman Němců předvedl výborný zákrok. Bylo to 3:0, pak 3:1. Kdyby se Němci vrátili do utkání, bylo by to kvůli našim chybám. Po inkasovaném gólu jsme to odmakali. Oni měli tlak, přesilovku i hru bez brankáře, ale kontrovali jsme to. Nezazmatkovali jsme, když nás na tři minuty zamkli. Vrátili jsme se zpátky k naší hře.“

Cítíte, že je teď medaile blízko?

„Dva zápasy, no. Je to blízko, ale i hrozně daleko. První krůček. Musíme se soustředit na další zápas, připravit se jak nejlíp umíme.“

Cítíte tohle nastavení z celého týmu? První krok, dva obrovské máte před sebou.

„Určitě ano. Pořád v turnaji zbývají čtyři týmy, to je strašně moc. Dva zápasy. Pořád ale platí, že se chceme hlavně soustředit sami na sebe. Je to o nás.“

Jak vypadala příprava na čtvrtfinále? Vnímá hráč od rána, že jde o extrémně důležitý duel?

„Musím říct, že jo. Naštěstí se hrálo už od čtyř hodin. Nervy trošku pracovaly, ale naštěstí jsme se před zápasem všichni podpořili. Říkali jsme si, že musíme být sebevědomí. Vlítnout na ně a ukázat, že nemají šanci. Stalo se.“

Němci byli na helsinskou halu zvyklí, vy jste v ní hráli na turnaji poprvé. Nebyl to problém?

„Ani ne. Led byl docela v pohodě. Hezký. Na halu jako takovou ale nemám dobré vzpomínky, prohráli jsme tu na dvacítkách ve čtvrtfinále 0:7 s Amerikou (2016). Jsem rád, že to tentokrát vyšlo a vracíme se zpátky do Tampere.“

Jistě věříte, že atmosféra v Nokia Aréně bude výrazně bouřlivější.

„Doufejme! Zatím máme v Česku více hejterů než tady fanoušků. Klobouk dolů před každým, kdo do Helsinek přijel. Moc děkujeme za podporu a doufáme, že přijedou i do Tampere.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:48. Seider Hosté: 02:17. Pastrňák, 10:04. Červenka, 32:10. Krejčí, 58:10. Smejkal Sestavy Domácí: Grubauer (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Wissmann, Wagner, Gawanke – Plachta, Michaelis, Ehliz – Pföderl, Reichel, Noebels (A) – Karachun, Loibl, Fischbuch – Soramies, Kastner, Schmölz – Ehl. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Sklenička, Šimek, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Zohorna, Hertl, Blümel – Smejkal, Kämpf, Vrána – Stránský, Černoch, Flek – Špaček. Rozhodčí Nord (SWE), Stolc (SUI) – Chaput (CAN), Synek (SVK) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 4 290 diváků

