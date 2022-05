Eliáš: Obrat Kanady je nebezpečný. Defenzivní styl Česka? Mě to baví

V New Jersey si přísného obranného systému užil až až. Ale našel v něm zalíbení. „Někomu se to nelíbí, mě to baví. Proč byste měl být herně neustále agresivní?“ staví se legenda Devils Patrik Eliáš za pojetí, které razí Kari Jalonen. Šampionát v Tampere a Helsinkách hltá naplno a má tušení, za jakých okolností Češi budou schopni v sobotním semifinále odvalit Kanadu.

Kdo postoupí do finále mistrovství světa?

„Kdybyste se mě zeptal před třetí třetinou zápasu Švédsko - Kanada, řeknu vám, že naši… (směje se) Ale na rovinu, Kanaďané mě v základní skupině zklamali. To samé Američani, na ledě velmi podprůměrní. Ale znovu se ukázalo, že v play off oba umí. Jakmile začne vyřazovací část, úroveň své hry pozvednou. Obrat Kanady z 0:3 na 4:3 byl skvělý, neskutečný. Z hráčského a trenérského hlediska je pro mě zajímavé, jak si zámořský tým uvědomil, co pro postup musí udělat, co to všechno obnáší. Což pro naše kluky může být hrozně nebezpečné.“

Jak jste hodnotil souboje českého týmu s německým?

„Naši kluci si odehráli to, co potřebovali. Při vší úctě k jejich výkonu šli na tým, který byl ze všech možných soupeřů nejméně nebezpečný, nejslabší. Kanada si po excelentním obratu bude hodně věřit. Strašně důležitý bude začátek zápasu. Hrozně moc si přeju říct, že Kanadu porazíme, ale zápas bude nesmírně těžký. Strašně… Diametrálně odlišný než všechny dosavadní ve skupině. Pokud naše první pětka bude znovu produktivní a obrana držet jako doteď, tak snad… Je vidět, že hráči oproti dřívějšku zpevnili defenzivu a věří systému. Pakliže dáme první gól, mohli bychom to zvládnout.“

Krejčího formace s Pastrňákem a Červenkou je jediná schopná skórovat, není to proti Kanadě málo?

„To víte, že je to nebezpečné. Pro všechny dává smysl, aby Pasta hrál s Krejčou. Zatím to vychází a nikdo nemůže říct ani slovo. Na druhou stranu, pokud si Kanaďané první lajnu pohlídají a další tři útoky nepřispějí, nedá se hrát. I když na příkladu Edmontonu vidíme, že i s jednou pětkou můžete dojít do semifinále Stanley Cupu.“

Jenže donekonečna na jeden útok spoléhat nejde.

„To samozřejmě ne.“

Jak se vám zamlouvá defenzivní styl Kariho Jalonena?

„Po dvou vyhraných přípravných turnajích se nikdo neozval s názorem proti. Jasně, pokud vstoupíte do turnaje a prohrajete se Švédy i s Rakušany, je logické, že se ozve kritika. Zvlášť když Švédové byli hokejově někde jinde. I já byl po utkání kritický. Kluci nehráli na potřebné úrovni. Pak ovšem přišel David Pastrňák a celý tým ohromně pozvedl. Na ledě i mentálně. Vyzdvihnout bych chtěl i Matěje Blümela, jeho výkon nešel dolů po přesunu z první do druhé pětky. Ba právě naopak. To je obrovské pozitivum.“

A styl hry jako takový?

„Podívejte, já ho hrál v NHL desítky let… (usmívá se) Někomu se to nelíbí, mě to baví. Proč byste měl být herně neustále agresivní? Zároveň je nutné mít na tohle pojetí hráče. Celoplošně a celých šedesát minut držet systém taky nejde. My ho praktikovali důsledně, hráli jsme past ve středním pásmu, každý ze soupeřů na nás nadával, ale i z toho systému jsme vycházeli s nejvíce vstřelenými góly široko daleko. Jakmile jsme hráli s pukem, uměli jsme s ním hrát dopředu. A bez puku jsme věděli, kdy být agresivní a kdy vyčkávat. V tom je obrovská síla defenzivního stylu.“