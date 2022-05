Další švédský krach. Nejhorší svazový kapitán všech dob, šijí do kouče

Ne, zase ne. Švédsko se zhroutilo. Dvě osudové minuty a další fiasko. Celek Tre kronor ztratil ve čtvrtfinále mistrovství světa třígolový náskok a prohrál s Kanadou 3:4 v prodloužení. „Johan Garpenlöv se zapíše do historie jako nejhorší svazový kapitán všech dob,“ šil do něj po černém čtvrtku v Tampere novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet.

Pro Švédsko světový šampionát skončil a s ním i čas vymezený pro 54letého Johana Garpenlöva coby hlavního trenéra reprezentace. „Je to jeden z mých nejtěžších dnů ve sportovní kariéře,“ řekl po čtvrtečním vyřazení. Ještě jako asistent předchůdce Rickarda Grönborga se Garpenlöv dvakrát podílel na zisku titulu mistrů světa.

Tyto dvě zlaté jsou zároveň jedinými medailemi, které Švédové z posledních devíti velkých turnajů přivezli, včetně dvou olympiád. Šestkrát zůstali před branou semifinále. Nicméně s puncem poražence odchází Garpenlöv. Tre kronor převzal v sezoně 2019/20.

Mistrovství světa ve Švýcarsku však bylo zrušeno kvůli covidu. Loni v Rize s týmem nepostoupil Garpenlöv ani ze základní skupiny. Deváté místo bylo nejhorším výsledkem od roku 1937. Posledním hlavním trenérem, který během svého působení se švédským týmem zůstal na šampionátu mimo elitní čtyřku, byl v roce 1950 Frank Trottier. Anders Parmström před třiceti lety skončil dvakrát čtvrtý. Garpenlöv nezískal medaili ani jednou za tři sezony. Na olympiádě bez účasti NHL prohráli Švédové v zápase o bronz se Slovenskem, ve čtvrtfinále šampionátu ve Finsku ztroskotali na Kanadě.

V první třetině čtvrtfinále mohl Wallmark zvýšit na 3:0, ale místo odkryté brány pálil do boční sítě. Třetí trefu přidali ve druhé části, kdy je Kanaďané přestříleli 19:1. „Takovou převahu dlouho nikdo neměl. Snad za časů Sovětského svazu,“ poznamenal brankář Linus Ullmark, který Švédy celou dobu držel. „Dostali jsme se do dobré pozice, ale přišlo nešťastné vyloučení, nezaviněné vyhození puku a Kanada toho využila,“ řekl Garpenlöv po čtvrtfinále. „Osudové dvě minuty patří k nejtemnějším v historii. Strach z prohry opět převýšil touhu po vítězství. Velkou zodpovědnost samozřejmě nese kapitán národního týmu Johan Garpenlöv,“ napsal Aftonbladet.

Švédům se omluvilo kolem padesáti hráčů z NHL, finále vrcholilo těsně před šampionátem. Garpenlöv se musel vypořádat i se ztrátou svého otce, zemřel před začátkem šampionátu. „Moji práci to nenarušovalo, ale když někde sedíte sám, do hlavy se vám to samozřejmě dostane. Taky jsem jen člověk. Teď se vrátím domů a příští týden tátu pohřbím,“ odpověděl švédským novinářům na otázku, co bude dál dělat.

Do Finska nakonec Švédům přiletělo dvanáct posil ze zámoří, včetně Rasmuse Dahlina z Buffala nebo Williama Nylandera z Toronta. Zrovna vyloučení dvou nastupujících hvězd způsobila kolaps Švédů ve čtvrtfinále. „Je to velké zklamání, že jsem neuspěl. Mrzí mě to kvůli mně i kvůli hráčům,“ řekl Garpenlöv. Jeho svěřenci stáli při něm. „Fantastický člověk a trenér, který si medaili zasloužil. Je mi opravdu líto, že se musí rozloučit takhle,“ pravil Oliver Ekman Larsson. „Strašně mě mrzí, že nedosáhl dobrého výsledku. Vždycky byl rovný a stál při nás. Na svůj čas u mužstva by měl být hrdý,“ přidal se Carl Klingberg.

U Tre kronor Garpenlöva vystřídá 42letý Sam Hallam, který získal s Växjö tři ligové tituly. Jde o plánovanou změnu. Nicméně působení někdejšího skvělého útočníka zůstane noční můrou.

Švédsko Vše o klubu ZDE