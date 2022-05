Švédský kolaps a obrat Kanady za 160 sekund. Garpenlöv se loučí v rozpacích

Ještě něco přes dvě minuty před koncem třetí části prohrávali Kanaďané o dvě branky. V souboji hokejových titánů šel vývoj dlouho proti nim. Všechno drželi ve svých rukou Švédové. V první třetině rychle nasypali dva góly, vyšlo jim, nač sáhli. Ve druhé zámořský celek přidal a vytvořil si převahu. Linuse Ullmarka v brance zasypal devatenácti střelami, jenže gól dali z jediného pokusu Skandinávci.

Velký obrat se přihnal v závěru. Švédům se na Kanadu dlouhodobě nedaří a tohle byla další krutá ukázka. Napřed nejlepší střelec turnaje Pierre-Luc Dubois sedmou trefou v turnaji potrestal při hře bez gólmana vyloučení beka Rasmuse Dahlina za zdržování hry a dostal javorové listy na dostřel. A započal švédský kolaps. Mathew Barzal pak nahodil puk bekhendem na branku a ten proskákal až za čáru.

Rozhodčí se ještě radili u videa, ale zásah uznali. Vyrovnáno, zápas dospěl do prodloužení. Jakmile po pětadvaceti sekundách Nylander podrazil Bathersona, měli Švédové obrovský problém. Další zatmění hvězdy z NHL dokonalo dílo zkázy. Za 18 vteřin poté rozhodl po krásné Barzalově přihrávce právě Batherson.

Nic si Švédové nepřáli víc než odčinit propadák z loňského roku. Nepovedené mistrovství světa v Rize bylo výstrahou. Poprvé od zavedení play off systému se neprobojovali ze skupiny do čtvrtfinále a skončili devátí.

Před mistrovstvím světa ve Finsku odmítlo z různých důvodů účast kolem padesáti jejich hráčů z NHL. Ale obrana vyztužená pěti beky ze zámořské ligy byla hodně silná. Vyrovnaný útok dostal ještě větší šmrnc příletem Nylandera, který se proti Norsku hned uvedl třemi body. Po vyřazení Bostonu z play off přibyl v Ullmarkovi do branky další klenot.

Skupinová fáze se Švédům tentokrát povedla. V Tampere bodovali v každém utkání, zápas od zápasu se zdáli být lepší. Jen s Američany padli v prodloužení. Těžili ze silných přesilovek, ve skupině dali nejvíc gólů, Rasmus Asplund se přetahoval s Duboisem o prvenství mezi střelci. Před čtvrtfinále hráči nemluvili snad o ničem jiném, než jak chtějí svému trenérovi pomoci k úspěchu.

Kanada před rokem začala mizerně, po třech úvodních porážkách však nakonec vystoupala až na vrchol. Letos mělo její účinkování opačný průběh. Čtyři vítězství, od porážky ve strhující bitvě se Švýcarskem však jako by se vezli. Poprvé v historii prohráli s Dánskem. Nakopnout se dlouho nemohli ani ve čtvrtfinále. Švédové dominovali, do poloviny utkání nabrali tříbrankový náskok. Hráli skvěle do obrany, dlouho soupeře nepouštěli do vyložených šancí. Strhující závěr všechno změnil. Kanaďané otočili zápas během 160 sekund.

Poslední čtvrtfinále Kanady

2022:

Kanada-Švédsko 4:3 v prodloužení

vyrovnání 1:23 před koncem třetí třetiny (Barzal) 2021:

Kanada-Rusko 2:1 v prodloužení

vyrovnání 4:87 před koncem třetí třetiny (Henrique) 2019:

Kanada-Švýcarsko 3:2 v prodloužení

vyrovnání 0:01 před koncem třetí třetiny (Severson) 2018:

Kanada-Rusko 5:4 v prodloužení

Garpenlöv se loučí v rozpacích

V roce 2010 se Johan Garpenlöv stal generálním manažerem švédské reprezentace, později tři roky dělal asistenta úspěšnému hlavnímu trenérovi Rikardu Grönborgovi (tituly mistra světa 2017 a 2018) a v létě 2019 povýšil na jeho místo. Bilance v roli prvního kouče? Tristní.

Před dvěma roky se šampionát kvůli covidu nekonal, to ještě byl zásah shůry. Loni však už tradiční hokejová země musela přetrpět historickou ostudu – Garpenlövův tým v základní skupině prohrál mj. s Dánskem a Běloruskem a poprvé se nedostal mezi osmičku nejlepších.

Letos na olympijském turnaji už to bylo lepší. Švédové bez problémů postoupili do semifinále a dělali si zálusk na medaili. Jenže nejprve padli s Ruskem po nájezdech, pak v boji o bronz nestačili na nadšeně hrající Slováky (0:4).

A teď přišel závěrečný kolaps na šampionátu s Kanadou.

Nicméně ve Švédsku si nikdy nemusí lámat hlavu s tím, jestli a kdy Garpenlöva zbavit funkce. Už před sezonou byla jasné, že po MS končí. Bývalý skvělý útočník, který se dvakrát stal mistrem světa (1991 a 1992) a v NHL odehrál přes 600 zápasů, se tak s reprezentací loučí v rozpacích, jaké neprovázely žádného z jeho předchůdců.