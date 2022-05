ONLINE: Finsko - USA 3:2. Suomi zpět ve vedení, Vatanen trefil přesně

Finové ještě nikdy v historii nezískali na domácím mistrovství světa medaili. Dnes mají jedinečnou příležitost negativní sérii zlomit. Semifinálový den na světovém šampionátu je tady! Ještě než půjde do akce český tým proti Kanadě, se odehraje úvodní bitva o postup do finále: Finsko vs. USA. Postoupí Suomi do třetího finále MS v řadě? ONLINE přenos utkání sledujte od 13:20 na iSport.cz.