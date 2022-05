Plekanec: Jsem spíš pro české kouče, ale Jalonen předvedl super tahy

David Pastrňák: Přinesl gejzír energie

„Pasta po svém nástupu dodal spousty energie a ofenzivní kvality, parádně si porozuměl s Krejčou a Červusem, v boji o bronz dal hattrick. Odvedl přesně to, co jsme od něj očekávali. Pasty byla vždycky plná kabina. Někteří mladí kluci přijdou do kabiny a jsou tišší, jeho byla kabina vždycky hned plná. Typ kluka, který okamžitě zapadne.

On ten hokej hraje pořád stejně, je to hráč vyloženě do ofenzivy, v čemž má obrovskou sílu. Někdy máte pocit, že situace až přehrává, ale vyloženě ofenzivní hráči to v sobě mají takhle dané.

Týmu jsem věřil, že udělá medaili, zároveň jsme byli týmem jednoho produktivního útoku. Říkal jsem si, že se na něj následující soupeři dost zaměří a připraví. Kanada nám to názorně ukázala. Proto jsem zmiňoval, že by v průběhu turnaje bylo dobré přeskládáním první formace pomoci druhé, abychom měli dvě produktivní. Tohle kouč Jalonen udělal pro třetí třetinu a hned se ukázala pozitivní změna. Prosadily se obě lajny. Kdybychom takhle nastoupili dřív, třeba proti Kanadě… Ale to jsou kdyby. Je otázkou, jak bychom vypadali a dopadli, kdyby Pasta nepřijel. Hráč, který nakopne jakýkoli tým a patří mezi nejlepší střelce NHL.“

Pasta přijde a hned je ho plná kabina. Byl takový už jako nováček, vzpomíná Plekanec Video se připravuje ...

Kari Jalonen: Odpadlo negativní přemýšlení

„Dvě třetiny byly nemastné, neslané, ale třetí vyšla parádně. Také díky super tahům trenéra, které pomohly. Začalo to výměnou brankářů od druhé třetiny a pokračovalo prohozením Davida Pastrňáka a Matěje Blümela. Oba tahy mu vyšly na sto procent. Během turnaje se mi líbilo, jak v utkání s Kanadou reagoval oddechovým časem. Přišlo to v pravou chvíli.

Pozornost veřejnosti směrem k týmu byla úplně jiná než v předešlých letech, kdy panovala negativní atmosféra. To nyní pominulo, protože se nevědělo, co od Jalonena čekat. Byla to jeho výhoda a celkově pozitivní změna. Klukům dodával navenek sebevědomí. Hodně velkou roli hrály jeho zkušenosti, na mezinárodní scéně má toho hodně odtrénováno, nepanikaří, ví přesně, co dělat.

Když se po olympiádě hledal nový kouč reprezentace, byl jsem 51 procent pro našeho a 49 procent pro zahraničního. To říkám upřímně. Myslím si, že máme dobré trenéry. Venca Varaďa, Miloš Hořava nebo Pavel Patera by na nároďák měli. Jsou to všechno skvělí trenéři.

Ale vsadilo se na zahraniční kartu a nejspíš to právě teď zafungovalo. Jalonen přinesl jinou mentalitu, odlišný pohled na hokej. Mluvilo se o tom, že je to pro hráče obrovská novinka, ale valná část týmu na šampionátu je z klubu zvyklá na zahraniční trenéry. Ať už v NHL nebo v Evropě. V tomhle směru to není změna. Velká změna je to pro fanoušky, hodně o tom mluvili a probírali.“

Plekanec o vyrovnání proti USA: Pasta? Jeden z nejlepších střelců v NHL Video se připravuje ...

Dopad bronzové medaile: Lepší nálada, více dětí

„Je to placka po hrozně dlouhé době, bude se o ní hodně mluvit. Hokej se dostane zpátky na pozitivní vlnu, bronz bude mít pozitivní dopad na malé děti, které se doufám budou hlásit do hokeje v počtu, v jakém se hlásili kdysi.

Chtělo by to udržet se ve světové špičce po delší dobu a vozit toho domů z turnajů víc. Uvidíme, jak na to český hokej naváže. Klíčové je vychovávat silné mladé hráče, abychom v tomto směru stačili světové konkurenci. Abychom nemuseli neustále spoléhat, že přijede Pasta a náš tým dotáhne k medaili. Zajímavé je, že světu stačíme v gólmanské stránce. Máme jich hrozně moc dobrých, všude možně po světě. Karel Vejmelka prožil premiérovou sezonu v NHL, v nároďáku neměl odchytáno nic a na šampionátu vystřihl velmi povedený výkon. Líbilo se mi, jak se ukázali i extraligoví hráči, především Jirka Černoch a Jakub Flek, mladý Jiříček taky něco odehrál.

Je jasné, že po jedné medaili náš hokej nebude najednou v úplném topu, řešit se musí řada věcí. Ale pořád jde o pozitivní signál, který může něco nového nastartovat a přinést.“