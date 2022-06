Černoch a Flek: od startu přípravy až k bronzu, skvělý tah Jalonena

Šestigólová jízda v poslední třetině boje o bronz to mohla zastínit, proto je dobré si to připomenout. USA vedly o dvě branky, když špatně hrající Čechy nakopla chuť a rvavost dvojice mužů, kteří se z dvanáctého celku extraligy dostali až na mistrovství. Jakub Flek nahrával a Jiří Černoch zakončoval. Jejich příběh ukazuje, že sny se plnit mohou. Stačí vytrvat. „To, co teď prožívám, je něco nepopsatelného,“ hlásil plný dojetí Černoch po příletu do Prahy.