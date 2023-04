Natěšený Jalonen zahájil další misi. Čeká na Červenku, dva hráči odpadli

Před rokem dovedl Kari Jalonen český tým po deseti letech k bronzovým medailím, ale nemyslí si, že by mu to usnadnilo situaci. „Není snazší, ale je jiná,“ pravil. „Už znám všechny hráče, s realizačním týmem pracuju přes rok. A hlavně už je můj herní systém zavedený a většina kluků ho zná a má ho zažitý,“ uvedl finský kouč národního mužstva.

Před novináře předstoupil v dobré náladě. Jeho další mise odstartovala v sobotu v Plzni, do mistrovství světa schází pět týdnů. Světový šampionát se uskuteční v Rize a v Tampere od 12. do 28. května. „Trochu ztrácím hlas, ale jsem v pohodě,“ omluvil se Jalonen, než se nadšeně rozpovídal o začátku přípravy. „Pauza po Švédských hrách byla dlouhá, skoro dvouměsíční. Jen jsem sledoval hráče, teď můžu zase koučovat na denní bázi. A to miluju na své práci nejvíc. Abych byl upřímný, na tohle jsem dlouho čekal. Už mi fakt hodně chybělo trénování,“ přiznal 63letý trenér.

Už na prvním kempu se sešla zajímavá sestava. Jsou v ní i bronzoví medailisté z Tampere - obránce Michal Jordán ze švýcarského celku Rapperswilu, útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů a Jakub Flek z Komety Brno. Další pětice jmen, beci Tomáš Kundrátek, Jan Ščotka, Michal Kempný a útočníci Roman Červenka s Hynkem Zohornou, se do přípravy zapojí později. „S Červusem i dalšími hráči jsem mluvil. Musím mu ještě zavolat během tohoto kempu, jestli přijede další týden, nebo až potom do Ostravy. Uvidíme. Ale už zase trénuje, takže nemusíme mít žádný strach,“ řekl hlavní kouč o nejproduktivnějším hráči minulého MS.

V sestavě však od začátku chyběli obránce David Sklenička, jenž válel ve švédském Brynäs, a útočník Matěj Stránský, který nastřílel za Davos ve švýcarské lize 25 gólů. „Oba mají osobní důvody. Na mistrovství nepojedou,“ prozradil Jalonen. Sleduje však i další vyslance po Evropě. Třeba Jana Kováře, který s Zugem skončil v semifinále švýcarské ligy v sobotu.

„(Brankář) Šimon Hrubec skončil před třemi dny. Zavoláme si a zjistíme, jak vypadá situace ohledně něj,“ naznačil Jalonen, jenž má na prvním kempu do branky Štěpána Lukeše a debutanty Dominika Pavláta a Nicka Malíka. „Chtěli jsme mladší gólmany na začátek. Na ty zkušenější ještě dojde. Roman Will ještě chytá, Marek Langhamer taky. To je pro nás dobrá situace, že jsou v zápřahu,“ ocenil kouč.

Po třech dnech v Plzni se národní tým vypraví do Německa. Ve čtvrtek se představí v Kasselu a o dva dny později ve Frankfurtu nad Mohanem. V týmu prý od začátku vládne výborná nálada. „Kluci mají spoustu pozitivní energie. Rád je vidím, když jsou takhle dobře naladění,“ usmíval se Jalonen. „Říkal jsem jim, že všichni mají nějakou šanci se na šampionát dostat. Bojují mezi sebou a bude to o tom, jaké role jednotlivým hráčům najdeme,“ podotkl. Snad dobrá nálada vydrží co nejdéle.