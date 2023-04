Flek na koloběžce se sparťany. Horák a spol. pálili. Kouč: Vypadali dobře, ale...

Český celek nevyužil dvě přesilovky, ale gól dal těsně po vypršení jedné z nich a dvakrát skóroval v oslabení. „I v početní nevýhodě se snažíme být aktivní. Jakmile získáme puk, nechceme ho jen hodit šedesát metrů od sebe. Ale pokud je možnost, tak jít do protiútoku. Tentokrát jich bylo víc, i v první třetině Hrába (Kryštof Hrabík) jel sám na bránu. Docela se nám v tomhle směru dařilo, a že nám napadaly góly v oslabení, bylo jenom plus. Důležité je v nich hlavně neinkasovat a vyvarovat se faulů,“ pokračoval Flek.

Ústřední postavou obou úspěšných výpadů v době, kdy se tým bránil ve čtyřech, byl Roman Horák . Dvakrát připravil Němce na modré čáře o puk a vyrazil dopředu. Poprvé suše zasunul sám. Podruhé šel dopředu s Flekem, který se rozjel rychlostí koloběžky na elektrický pohon a dostal kotouč jak na talíři. „Vyhověli jsme si výborně. On je vždycky na správném místě, má neuvěřitelný pohyb. To usnadňuje hru ostatním. Měl jsem šanci s ním nastoupit už dřív, trošku ho znám a zatím to klape. Snad to vydrží,“ řekl Horák.

Dva góly v oslabení, to se hned tak nevidí. Zápas s Německem v podstatě rozhodly. „Podařilo se mi dvakrát ujet, ale musím pochválit jak Flíčka, tak Tomase ( Tomášek ). Hráli výborně. Oba jsou silní na puku a víme, jak rychlý je Flíček. Klobouk dolů, vstřelil dva parádní góly, Tomas jeden taky. Dobrý zápas,“ hodnotil sparťanský centr.

„Vypadali dobře,“ poznamenal o druhém útoku trenér Jalonen. „Ale víte, někteří kluci nehráli téměř měsíc a půl. Potřebujeme tyhle zápasy, jako každý. Jak reagovat, bruslit a tyhle věci. Sobotní zápas s Německem pro nás bude taky velmi důležitý. V přesilovkách by rád viděl víc akce. Bylo tam příliš mnoho přihrávek. Ale na tom zapracujeme. Celkově nic negativního nemůžu říct. Zlepšovali jsme se každou třetinou, v pěti proti pěti hráli dobře do obrany i do útoku,“ uvedl.

Zprvu to tak nevypadalo, Němci svoji první přesilovku využili a šli do vedení. Ale výsledek dopadl skvěle. I díky produktivitě Horákova útoku. „Měli jsme jako lajna celkem dobrý nástup, nějaké šance si vytvořili. Každopádně to byl první zápas, spousta kluků dlouho nehrála, což ovšem může být pravda i o německém týmu. Když to trošku srovnám se čtvrtfinále proti Třinci, tohle byl otevřenější hokej. Týmy se dávají dohromady, byl to první zápas, který zatím o ničem nevypovídá,“ pravil navrátilec, který nastoupil za český tým poprvé od Švédských her 2020.

„Určitě bylo poznat, že jsme dlouho nehráli,“ přidal se Flek. „S klukama jsme se o tom bavili. Člověk vypadne ze zápasového tempa. Zvlášť po play off, kdy je zvyklý na vytížení každý den nebo obden. Byť jsme byli v tréninku, zápas je vždycky něco jiného. Věřím, že to do sebe dostaneme a bude to lepší. I v přesilovkách. Máme skvělé hráče, kteří je umějí. Jsou to velcí hráči,“ dodal.