Vystřízlivěl jsem, hodnotí Knot rok v AHL. Míří do Evropy. KHL? Vůbec

Stal se druhým obráncem v přípravě na MS, který je před novou sezonou bez angažmá. Také Ronald Knot (28), stejně jako Michal Jordán, řeší svou budoucnost. V zámoří vydržel jedinou sezonu, z AHL (Tucson Roadrunners) si ho Arizona nahoru nevytáhla. Skončila mu smlouva a vypadá to na návrat do Evropy. Účastník olympiády v Pekingu dává šanci i extraligovým klubům.

Odcházíte ze zámoří?

„Na novou sezonu nemám podepsanou smlouvu, takže ještě nevím. Mluvil jsem s Arizonou a z její strany zatím na pokračování není. Upřímně, k Americe se už moc neupínám. Spíš se dívám do Evropy. Nechci říct, že byla pro mě ta sezona zklamáním. Spíš vystřízlivěním. Spousta věcí už není pro mě.“

Například?

„Mám rodinu, děti. Není mi dvacet a cestování je tam hodně. Musím koukat i tímto směrem. Aby byla rodina spokojená. Nebudu se hnát za každou cenu za tím, abych strávil příští rok na farmě. Musela by přijít hodně dobrá nabídka, ideálně na jednocestnou smlouvu. Ale jsem realista. Moc šancí tomu nedávám.“

Co KHL?

„Vůbec! To už je pro mě uzavřené.“

Jakou soutěž byste preferoval?

„Přiletěl jsem ve středu, zatím jsem o tom nepřemýšlel. Stavil jsem se domů za rodinou a teď se chci soustředit na nároďák směrem k mistrovství. Určitě má šanci i extraliga. Uvidíme, jaké budou varianty. Není potřeba úplně pospíchat. Mezinárodní scéna je hodně ceněná. Je to určitě taky možnost, jak se případně ukázat. I když agenti mě znají, ví, co ode mě očekávat. Kdokoliv se může podívat na moje zápasy.“

Jaký byl rok v Americe?

„Super zkušenost. Byť jsem nedostal šanci nahoře, hodnotím to jenom pozitivně. Jsem rád, že jsem to zažil a zkusil si to. Je spousta aspektů, které ovlivňují, jestli vás povolají do NHL. Třeba i délka smlouvy. Já jsem ji měl jen na rok. Politika je tam v tomhle strašně přísná a neúprosná. Když už vědí, že s vámi nepočítají na další sezonu, nejste pro ně zajímavý.“

Vy jste byl členem stejné organizace jako brankář Karel Vejmelka, ale přitom jste se během roku ani nemohli potkat, co?

„Viděli jsme se jenom na přípravných kempech. Tam jsme spolu strávili nějaký čas. Potom už ne.“

Jak jste se cítil na prvním tréninku v Brně?

„Až překvapivě dobře. Pár dnů jsem nebyl na ledě a těším se na další tréninky. Beru to tak, že jsem přijel zabojovat o mistrovství. V sezoně jsem samozřejmě neobjel žádné srazy, zatímco ostatní kluci ano. Trenér je má nakoukané. Já jsem pod Jalonenem ještě nehrál. Je to pro mě nové. Minulý rok jsem kvůli zranění neměl možnost zabojovat o šampionát. Trable jsem měl i během této sezony, ale podařilo se mi dát se dohromady a teď se cítím výborně. Vůbec jsem neřešil, že nemám smlouvu. Chci si trošku spravit chuť.“