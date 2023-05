Vyslyší Halák slovenské volání o pomoc? Další posily z NHL řekly...

Takto spoluhráči pomáhali Eriku Černákovi z ledu v play off NHL. Jeho zranění je teď na Slovensku ostře sledováno • ČTK / AP / Nathan Denette

Takovou situaci slovenská reprezentace nezažila dlouhých 24 let. Poprvé od roku 1999 se může stát, že na mistrovství světa vyrazí pouze s brankáři z domácí soutěže. Pokud tedy na poslední chvíli nevyslyší „volání o pomoc“ zkušený matador Jaroslav Halák z New York Rangers. Sedmatřicetiletý gólman slovenský dres naposledy oblékal v sezoně 2013/14. A co další případné posily z NHL Martin Fehérváry, Adam Ružička a Erik Černák?