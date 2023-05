Startuje boj o MS! O NHL jasno až zítra. Červenka tuší, ale řeší to vedení

V boji o hokejový šampionát přituhuje. Nominaci zveřejní trenér Kari Jalonen v neděli po třetím zápase v rámci Českých her. Ve čtvrtek od 18.20 je na programu ten první proti Finsku. Hráči mají před sebou veledůležitý trojboj, v němž se musí ukázat. „Možná to hráče bude trošku stresovat, ale zvládnou to,“ hlásí kouč. Situaci ohledně posil z NHL nechtěl komentovat, oficiálně to řekne až ve čtvrtek GM Martin Havlát. Ale platí, co už avizoval deník Sport a web iSport.cz. Nedorazí David Pastrňák, David Krejčí ani Pavel Zacha. Naopak na dobré cestě je příjezd útočníka Filipa Chytila.

Tři obránci a čtyři útočníci. Takový je aktuálně převis v rámci národního týmu. Hokejisté mají tři pokusy k tomu, aby přesvědčili, že zrovna oni by měli patřit k těm vyvoleným pro šampionát.

„Bude to pro nás dobrý test. Každý dostane minimálně jednu šanci se ukázat,“ hlásí trenér Jalonen s tím, že ještě má pár otazníků v sestavě. Právě nadcházející zápasy mu ukážou víc. „Chceme někoho vyzkoušet a uvidíme. Budeme jim hledat i spoluhráče. Také Martin ( Erat ) bude chtít vidět jiné varianty přesilových her,“ tvrdí finský kouč.

Ten se postaví proti svým. Tedy Suomi. Při rozhovoru se ale pousmál při téhle zmínce. „To nejsou mí. Já mám nás,“ ukázal směrem k české kabině.

Pokud jde o sestavu pro šampionát, ta vykrystalizuje právě až po Českých hrách. „Trošku nervozita tam je,“ připouští obránce Jan Ščotka. Hráč, který je na hraně, takže se musí ukázat.

„Je to klasický proces. Je tady zdravá rivalita, ale to hlavní je týmový výkon. Nepřijde mi, že by byl někdo extrémně nervózní. Z kabiny to není cítit,“ řekl kapitán Roman Červenka , hlavní lídr mužstva, jenž loni velel bronzové partě v Tampere. Tentokrát Češi budou základní skupinu hrát v Rize.

Červenka se na ledě opět proháněl v plexiskle. I když tentokrát zkouší trochu jiný typ, s mřížkou dole. Hledá to, co mu bude nejvíc sedět v utkání.

„Doufám, že už to budu mít jenom tenhle týden,“ věří Červenka, jenž plexi odloží na šampionát. Protože v něm má mnohem menší přehled, puk nevidí tak čistě.

O tom, jak se vyvine situace ohledně hráčů z NHL, bude až ve čtvrtek informovat generální manažer Martin Havlát. Ten už se připojil k týmu, ale oficiálně ještě nic neprozradil.

Platí informace deníku Sport a webu iSport.cz, že je téměř nulová šance, aby reprezentovali jak David Pastrňák , tak David Krejčí. Parta kamarádů z Bostonu. Okolnosti tomu, bohužel, nenahrávají. NE vzkázal i útočník Pavel Zacha .

Velmi slibný je naopak příjezd Filipa Chytila, útočníka Rangers. Ten čeká, jak dopadne výstupní prohlídka. Pokud dobře, je připravený posílit reprezentaci. Zájem má velký.

„Uvidíme, jak to dopadne. Ale je připravený reprezentovat,“ potvrdil jeho agent Aleš Volek.

Kapitán Červenka nechce situaci kolem Pastrňáka s Krejčím příliš komentovat. „Není moc co říkat. To je na vedení reprezentace,“ hlásí klíčový útočník.

Podle informací iSport.cz je ovšem šance minimální. „Není to o tom, jestli se jim chce, nebo ne. Jsou okolnosti, které tomu nenahrávají. A je potřeba to respektovat. Ale víc nechávám na vedení reprezentace a trenérech. Já to nechci víc komentovat,“ řekl Červenka po tréninku.

Také on se ale pomalu smiřuje s tím, že hvězdné bostonské duo nedorazí. „Uvidíme. Každého dobrého hráče, kterého máme, bychom rádi viděli v týmu,“ dodává český kapitán, který si v posledních dnech psal s Davidem Krejčím.

„Nevypadá to, ale nevím přesně, v jaké je to fázi,“ tvrdí.

Jasno bude během čtvrtka. Od 18.20 se hraje s Finy.