Jiříček po zranění šlape naplno: Vím, že nemám nic jisté, musím se snažit

David Jiříček v dresu reprezentace do 20 let • profimedia.cz

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

David Jiříček v zápase proti Rakousku na MS do 20 let • Profimedia.cz

Uplynulo osm dní, co jste předčasně odkulhal z ledu, do tréninku jste se vrátil od úterka. Už jste v pořádku?

„Já doufám, že jo. Už šlo trénovat na sto procent, takže budu ready do zápasu. Bylo to naražené, chtělo to určitý čas. Doufám, že ho bylo dost a že budu připravený.“

Nastoupíte v obou víkendových zápasech?

„To samozřejmě není otázka na mě. Chci hrát hodně, ale musím si to vybojovat. Teď se chystám na sobotní zápas.“

Byl jste nervózní, že by vás zranění mohlo limitovat nebo dokonce ohrozit vaši účast na mistrovství světa?

„Upřímně řeknu, že jsem se bál. Ze začátku to bolelo dost, ale lékař a maséři mě dali do kupy. Za to jim patří velký díl. Můžu makat dál.“

Jak jste vnímal z hlediště zápas s Finskem?

„Bylo to vyrovnané utkání. Ve třetí třetině jsme hráli dost dobře, velká škoda pro nás, že jsme to nedotáhli k vítězství. Ale lepší, když se to stane tady než na mistrovství světa.“

Bylo nepříjemné sledovat duel jen z tribuny?

„Jo, trošku nervozita byla. Přišli diváci, což já miluju. Hrát za nároďák doma, lidi fandí, což je super.“

Jak jste viděl přesilovky? Český tým jich měl dost, jenže gól žádný z nich nepřišel.

„Šance byly, škoda, že to tam nepadlo. Věřím, že si to šetříme na důležitější zápasy. Do mistrovství světa už nezbývá tolik času, přesilovky musíme pilovat.“

S vaší účastí, že? Těší vás, že při nich dostáváte šanci?

„Jsem rád, že si je můžu vyzkoušet s takovými spoluhráči. Doufám, že se prosadíme.“

Budete napjatý, až dojde na poslední škrty a trenéři oznámí finální nominaci?

„Nervozita je tam vždycky. Musím makat poslední dva dny, co budeme v Brně, pak se uvidí. Určitě si nemyslím, že mám něco jistého. Evropské ligy znám, vím, jakou mají úroveň. Tohle je momentálně nejlepší výběr z Česka, Evropy i zámoří. Takže se musím snažit.“

Vás parťák z farmy i stříbrných dvacítek Stanislav Svozil skončil brzy, jeho účast měla poměrně rychlý konec. Co tomu říkáte?

„To není otázka na mě. Popřál mi hodně štěstí, já jemu do přípravy taky. Uvidíme se v létě v zámoří.“