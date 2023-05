ANKETA expertů k MS: Jak dopadnou Češi a má turnaj rozhodnout o kouči?

Video se připravuje ... Hokejová horečka se naplno rozjíždí! Pro českou hokejovou reprezentaci začíná mistrovství světa už dnes pikantní bitvou se Slováky (15:20 ONLINE přenos ZDE>>>). Bezpochyby každý fanoušek si říká, jestli národní tým na turnaji v Rize a Tampere obhájí bronzové medaile i přes absenci hvězdných hráčů z NHL. Deník Sport se zeptal na názor sedmi bývalých trenérů a reprezentantů. V článku iSport.cz si přečtěte, jak podle vybraných expertů dopadnou Češi na šampionátu a zda by měl výsledek z akce rozhodnout o setrvání kouče Kariho Jalonena.

Otázky ankety Sportu 1. Jak dopadne Česko na MS?



2. Mělo by MS rozhodnout o tom, jestli Jalonen zůstane dál v roli hlavního trenéra?

Josef Jandač bývalý trenér národního týmu 1. „Nechci vyloženě tipovat, jak dopadneme. Spíše vyjádřím svoje přání. Doufám v medaili, která by byla opět hezká. Tipovat si ale opravdu netroufám. V týmu je dost nováčků. Uvidí se, jak se s turnajem popasují. Může to být nevýhoda, klidně to ale může mít i pozitivní efekt. Mužstvo má kvalitu. Bude záležet na tom, jak si sedne. Jak zapracují na speciálních týmech a samozřejmě na výkonech gólmanů.“ 2. „Můj pocit je takový, že Alois Hadamczik moc cizímu trenérovi nefandí. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Aby měl Jalonen už před MS nůž na krku s tím, že buď medaile, nebo letí? To by byl nesmysl. Dá se odehrát dobrý turnaj i bez cenného kovu. Má jít především o to, jak ten trenér pracuje. Hodnotit to jen podle výsledku turnaje by nebylo správné. Buď důvěru má, nebo ne. Tečka.“

Vladimír Růžička kouč mistrů světa 2005 a 2010 1. „V tuhle chvíli je těžké tipovat, spíš až se to pořádně vykopne. Kdo teď zná aktuální sílu Kanady, Ameriky, Švédů a Finů? Každopádně za úspěch budeme považovat jedině medaili. A já věřím, že ji uděláme. Z našeho týmu mám dobrý pocit, přijde mi, že jsme složili slušné mužstvo. V bráně jsme hodně silní, máme tři výborné gólmany. V obraně mi trochu schází důraznější beci. Máme však hodně silný útok, teď jde o to, abychom dávali góly.“ 2. „Výborná otázka pro výkonný výbor, ne pro mě… (usmívá se) U nás je to vždycky tak, že musíte mít úspěch, jinak to s trenérem bere rychlý konec. Aspoň většinou to tak bývalo. Necháme se překvapit.“

Petr Nedvěd bronz na MS 2012 za Česko, stříbro na ZOH 1994 za Kanadu 1. „S ohledem na ostatní soupisky to na výjimečné MS nevypadá, hraje se znovu bez Rusáků, takže máme šanci na medaili. Nalijme si čistého vína, nemáme velké hvězdy z NHL, ale i tak jsme postavili dobré mužstvo. Přivezli jsme Vejmelku, Chytila , Kubalíka … Hlavně Chýťa měl vynikající sezonu, v Rangers se vypracoval, vyspěl a odehraje lepší mistrovství než předloňské. Před cílem na něm budeme hodně stavět. Na MS to o NHL kolikrát není, podívejte se na Finy. Vyhrávají zlata i bez borců ze zámoří. Pokud budeme mít ´horkého´ brankáře, radost bude blízko.“ 2. „Hodně těžká otázka. Ale loni se po dlouhé době udělala medaile, i kdyby letos neudělal úspěch, měl by zůstat. Je taky otázkou, kdo jiný by byl k dispozici. A ještě jedna věc. Kari si u repre vydělává obrovské peníze a je otázkou, nakolik je reálné získat a platit nové trenéry a mít nadále na výplatní pásce i Kariho, protože má smlouvu ještě na příští sezonu.“ Zimák: Čtvrtfinále rozhodne, jestli Jalonen zůstane. Získají Češi medaili? Video se připravuje ...

Radek Duda účastník MS 2003 1. „Turnaj začneme výhrou 5:1 nad Slováky, na konci turnaje se probojujeme do finále proti Finům. Jen zatím nevím, jak boj o zlato dopadne. Našim věřím, jsem Čech a chci medaili. Kluci na ni mají. Pokud ještě přijde Ondra Palát s Davidem Kämpfem, jsem o placce přesvědčený.“ 2. „Jiného trenéra než Kariho tady nevidím. Vencu Varaďu si vzal pan Dědek do Pardubic a pak už mě napadá jen Pavel Gross. Někdo řekne, že Radim Rulík. Já povídám, že ne. Klobouk dolů před jeho trenérskou kariérou, ale schází mi u něj potřeba vzdělávání se, cestování po světě, získávání informací, hledání nových prvků, zkrátka zdokonalování se. Na to si musíte rozbít vlastní prasátko a jet se za své peníze někam podívat. Dalším nešvarem je životospráva v rámci pracovního procesu. To je největší problém českých trenérů.“

Otakar Janecký bronzový na MS 1992, 1993 a ZOH 1992 1. „Ve skrytu duše můžeme pomýšlet na medaili. Bylo by to krásné. A už tolik nezáleží, zda by byla bronzová, stříbrná nebo dokonce zlatá. Boj o ní klasicky svedou Finové, Švédové, Kanada, Amerika a my. I když i Švýcaři jdou nahoru. Kari vybral hráče, kteří mu sedí, a tým doplnil pár hráči z NHL. Máme mladý tým, žádnou velkou hvězdu jako loni byli Pasta s Krejčou. Budeme spíš pracovat týmově, než abychom spoléhali na umění jednotlivců.“ 2. „Letošní mistrovství by o trenérově budoucnosti nemělo rozhodovat. Kariho výhodou je, že není navázaný na české agenty, skauty atd. Víme, co to obnáší. Vím, jaký je to trenér, stojím za ním a podporoval bych jej do konce smlouvy. Jeho práce se mi líbí, nenechá si do ní mluvit. Nezastírám, že mu fandím. Hrávali jsme proti sobě, vím, jak vedl Lev Praha, slyšel jsem na něj jen chválu.“

David Moravec olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa 1. „Třetí místo. Věřím, že kluci znovu udělají všechno pro to, aby se zopakovala medailová radost z loňského šampionátu. I tato zkušenost pomůže. Pořád tam není Rusko, což je soupeř, který nás mnohdy potopil. Proti loňsku sice chybí Krejčí a Pastrňák, ale je tam Sedlák a další kvalitní borci. A když nemáte nejlepší, ti „pod nimi“ se viditelně zvednou. Ztráta to je, hodně to na nich stálo, ale máme dost dobrých a kvalitních hráčů.“ 2. „Pokud získá medaili, což je úspěch, měl by zůstat. Kolik let jsme na medaili z mistrovství čekali? Těžko pak měnit trenéra, buďme pokorní. Druhá věc je, kdyby se skončilo ve čtvrtfinále. Jalonen je historicky první cizinec, hodně věcí nastavil nově a změnil, ale po neúspěchu by to na stole asi bylo.“