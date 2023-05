Voženílek z tribuny: Hit na Chlapíka mi přišel čistý, ať je Čeče v pohodě

PŘÍMO Z RIGY | Patřil k překvapením české nominace na mistrovství světa. Ale že nebyl před zahájením šampionátu zapsán na soupisku, překvapilo nakonec možná ještě víc. Daniel Voženílek úvodní zápas proti Slovensku sledoval z tribuny s dalšími náhradníky Martinem Kautem a Karlem Vejmelkou. „Snažím se být připravený a myslet na věci, které dokážu ovlivnit. Budu trénovat a nějak se to vyvrbí,“ řekl útočník Třince a nejlepší hráč extraligového play off. Sport Magazín Plus k MS 2023 objednávejte ZDE>>>

Zejména první třetina byla docela divočina, že?

„Přesně tak. Čekal jsem to spíš opatrnější a ne takové.“

Co říkáte na zákrok Patrika Kocha na Filipa Chlapíka. Po něm byl vyloučen jen mstitel Michal Kempný. Byl to čistý atak?

„Jelikož toho hráče dobře znám, vím, že v extralize tohle dělá pořád a že se jednalo o čistý zákrok. Aspoň na první dojem mi to tak připadalo. Ale neviděl jsem to opakovaně.“

Chlapík byl skrčený, ale nechtěl hrát puk. Rameno na hlavu to bylo.

„To je otázka spíš pro někoho z vyšších pozic. Jako hráč to vnímám, že šlo o dobrý hit. V sezoně takové vídáme často, a když jsme hráli zrovna proti Vítkovicím, říkali jsme si, že musíme být opatrní, že to Patrik (Koch) dělá. Hned jak jsem to viděl, vzpomněl jsem si.“

A co zákrok kolenem na Jiřího Černocha?

„Samozřejmě hodně nepříjemné, zranění v hokeji nechceme a doufal jsem, že bude Čeče v pohodě.“

Jak se vůbec cítíte v roli pozorovatele?

„Je to těžké. Vždycky chcete hrát a být na ledě. Když sedíte na tribuně, jste daleko nervóznější, než když jste přímo dole na ploše.“

Tím spíš, když je zápas tak tvrdý a o vás se říká, že play-off hráč, a něco takového by vám vyhovovalo?

„První třetina byla divoká a věřil jsem, že se hra zklidní, protože oba týmy nebudou chtít další vyloučení.“

Mnohé překvapilo, že vás trenéři nenapsali na soupisku. Co na to říkáte?

„Každá pozitivní slova potěší, ale já se snažím soustředit na sebe a na věci, které ovlivním. Tohle je jedna věcí, které ovlivnit nemůžu. Takže budu čekat.“

I asistent Libor Zábranský vás po ranním rozbruslení chválil a říkal, že váš čas přijde.

„Uvidíme. Jak říkám, snažím se být připravený a myslet na věci, které dokážu ovlivnit. Budu trénovat a nějak se to vyvrbí.“

Byl by v takových momentech někdo takový jako vy potřeba, aby Slováky umravnil a srovnal do latě?

„Je to složité. Jak jsem už říkal, nechcete být na trestné lavici. Můžete přitvrdit, ale naopak myslím, že v takových chvílích se apeluje na to, aby se hra zklidnila a nebylo to tak divoké. Ale to je můj pohled. Skutečnost může vypadat jinak.“