Hodně věcí jsme jim dali. S nájezdy je konec, usmál se dvougólový Kubalík

Jaký to byl zápas?

„První třetina z naší strany hodně dobrá, myslím, že celkově jsme jim hodně věcí dávali, až to bylo zbytečné. Taková ta přemíra až moc ofenzivní snahy, ale zase jsou to věci, z nichž se poučíme, a příště se nebudou opakovat. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Nezvrtl se trochu průběh neproměněným nájezdem? Za stavu 2:0 Kazachstánci ucítili šanci, že by se mohli vrátit?

„Ono to taky bylo celou dobu. Kolikrát jsme měli střídání, minutu je točili, najednou z toho bylo tři na dva na naši stranu. Kdyby byl z nájezdu gól, hodně by nám pomohl. Klasika, otočilo se to, nedáš, dostaneš. Vstřelili gól, byli chviličku na koni, ale spoustu věcí jsme jim dali zbytečně.“

Řekl jste si o nájezd sám? Dřív jste říkal, že je nemusíte.

„A teď už je ohledně nájezdů u mě zase po všem (směje se). Ale mávali na mě, ať tam jdu. Od začátku jsem měl jasno, co budu dělat. Vystřelím mezi nohy, naposledy jsem se štěstím takhle dal. Myslím, že jsem to neudělal špatně, jen jsem nezasunul, jak jsem měl.“

Dosud jste sbíral áčka za asistence, tentokrát jste se trefil hned dvakrát z voleje. Jste rád?

„Vždycky to z člověka drobet spadne. Ale je jedno, kdo ty góly dává. Jsem rád, že to napadalo mně, ale důležité je, že jsme vyhráli. Gólem se sebevědomí nastartuje, takový ten klid na hokejce. Ale nejde jen o mě, dali jsme přesilovky, jsem rád, že se to povedlo, obě lajny fungují.“

Jak bylo nepříjemné točení centrů po odstoupení Filipa Chytila?

„Na to bychom měli být připravení, kolikrát se to stane. Točí se obránci, točí se útočníci. Myslím, že nás to nerozházelo, musíme jen dávat větší pozor na střídačce. Napřed rotovali tři centři, pak se to zase rozházelo jinak. Ale nedělalo nám to problém.“

Napřed nemohl hrát Filip Chlapík, na chvíli odstoupil Jiří Černoch, teď Filip Chytil, není toho už trochu moc?

„Doufám, že jsme si všechno vybrali a že to nic vážného nebude, že Filip bude v pořádku. Není nic příjemného, když po prvním zápase jsou dva s otazníkem, pak přibude další. Potřebujeme každého hráče a já doufám, že to bude v pohodě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:48. Zbořil, 15:25. Kubalík, 41:06. Sedlák, 45:46. Košťálek, 58:59. Kubalík Hosté: 31:18. Muchametov Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Chytil, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Flek, Černoch, Voženílek. Hosté: Šutov (Bojarkin) – Danijar, Beketajev (A), Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Savickij, Grenc – Omirbekov, Musorov, Rachmanov – Kajyržan, Muchametov, Muratov. Rozhodčí Holm, Langin – Hofer, Niittyla Stadion Návštěva 3670 diváků