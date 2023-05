Chytil zkusil trénink! Ale trápí ho velká bolest… U Chlapíka lepší zprávy

PŘÍMO Z RIGY | Zásadní novinka ohledně dění v hokejové reprezentaci. Zranění Filipové, Chlapík i Chytil, absolvovali dnešní dobrovolný trénink v Daugava aréně. U prvně jmenovaného je větší naděje, že by mohl naskočit do dalšího zápasu. U hvězdy Rangers je to složitější. „V druhé polovině tréninku se stav zhoršil, opět nastoupila bolestivost,“ vysvětlil Antonín Chochola, lékař národní týmu. Takže kdy se Chytil vrátí do akce, není jasné. „U něj musíme jít den po dni,“ uvedl kouč Kari Jalonen.