Kauza brankáři? Důvěra v Jalonenův realizák utrpěla, chybí mu ryzí trenér

Je to záležitost, která zatím úplně zásadně nepoznamenala výsledky českého týmu. Přesto dotváří zvláštní komunikační šum, který existuje jak mezi národním týmem a veřejností, tak možná i v rámci realizáku samotného. Proč jasně největší česká brankářská hvězda na MS Karel Vejmelka zatím jen leští sedačky na střídačce a na tribuně? Je to součást plánu Zdeňka Orcta, anebo do situace zasahuje Kari Jalonen víc, než sám říká?