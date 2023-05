Češi odvrátili pohromu. Klinická smrt, řekl Jordán. Kouč poprvé zařval

PŘÍMO Z RIGY | Můžete si k tomu dodat svůj vlastní přívlastek. Hrozný. Strašný. Nebo vám může pomoct obránce Michal Jordán, který to okomentoval trefně. „Byla to naše klinická smrt.“ Jde o výkon v první polovině čtvrtečního zápasu se Slovinci. Nenechte se zmást výsledkem 6:2. Brnkačka? Ne ne! To byla brnkačka na nervy fanoušků… Ale díky hattricku Dominika Kubalíka se z toho mužstvo vyhrabalo. Tým podle hráčů ukázal charakter, poprvé na MS chytal Karel Vejmelka.

Když bylo zřejmé, že do utkání poprvé na turnaji naskočí jednička zámořské Arizony, právě jeho premiéra měla být hlavním tématem zápasu se Slovinci.

Při vší úctě k nim, měl to být nejjednodušší duel na šampionátu. Aby se tým udržel v provozní teplotě a v těžké situaci, způsobené velkou marodkou, nabral sebevědomí před nejdůležitější fází a těžkým finišem skupiny.

Všechno bylo jinak. První část zápasu byla katastrofa. Cože? Co se to děje?

Příznivci národního týmu musejí od začátku šampionátu prokázat psychickou odolnost. Kdo má problémy s vysokým tlakem, ten si asi bere radši o tabletku víc. Když už si lidé mysleli, že po sérii zranění nemůže přijít nic horšího, tak přišlo. A to první třetina čtvrtečního zápasu.

A pokračovalo to i dál. Na sociálních sítích se i jindy loajální fandové svěřovali, že tohle už dlouho neviděli. A ptali se, kdy utkání začne.

Málokdo by čekal, že ještě ke konci druhé třetiny budou znít pokřiky: Vyrovnat!

V utkání proti jasnému outsiderovi. Ovšem byl to fakt. Češi se trápili. Nic jim nefungovalo. Puky přeskakovaly. Byl to jeden velký zmatek. Hráči kazili přihrávky, působili bezradným dojmem. Od větší pohromy uchránil národní tým pohotový gólman Vejmelka.

Všichni čekali: Tak už to přijde? Kdy to favorit roztočí? Leckoho už přepadly chmury, že to třeba nemusí vůbec přijít. „Na začátku nám nefungovala těla. Nejezdily nohy. Až během druhé části jsme začali normálně bruslit a hrát souboje,“ vypočítával kouč Kari Jalonen.

Jindy věčně klidný Fin, jehož nic nerozhází, musel na svoje poměry nezvykle o první pauze zvýšit hlas. „Za dva roky, co ho znám, jsem ho takhle hlasitého nezažil,“ připustil obránce Michal Jordán . Ne, že by kopal do dveří a létaly třísky. To není jeho styl.

„Ale teď jsem vycítil, že je správná doba, abych zvýšil hlas,“ připustil Jalonen.

Nakonec české partě naskočily motory. Rozžehl je Dominik Kubalík , který dvakrát vyslal svoji typickou pumelici. Tu první až tolik neslavil. V tu chvíli bylo mužstvo tak otřesené, že to byl pouze malý záchvěv. Na začátku třetí části se v početní výhodě trefil podruhé. Což byl moment, který národnímu týmu dodal kuráž a probudil ho z letargie.

Dá se říct, že v tu dobu teprve zápas z české strany začal. Do té doby na ledě byli jenom Slovinci. Právě i proslov o obou pauzách byl důležitý. „Jestli chceme být úspěšní, musíme do toho dát maximum! Což předtím v tom úplně nebylo,“ vykládal Jordán, ostřílený reprezentant, jenž ví, jaké ingredience musí mít úspěšný tým.

Právě v prvním poločasu, fotbalovou terminologií, je Češi postrádali. „Je to složité proti komukoli. A pokud nejsi na zápas fyzicky i mentálně nachystaný, nemůžeš podcenit nikoho. Já to vím a věděl jsem, že to může nastat. Jeden gól ze zápasu udělá, co se stalo,“ popisoval i kapitán Roman Červenka , jehož gól na 3:2 definitivně zlomil odpor houževnatých Slovinců.

Skóre se navyšovalo, nakonec na světelné tabuli zasvítilo 6:2. „Je to poučení pro nás. Někdy je takové vítězství důležitější, než kdybychom vyhráli jednoznačně. Myslím si, že tahle výhra nás ještě víc utuží,“ přeje si Jordán, jenž se v jeden moment těžce zvedal z ledu. Trenéru Jalonenovi se muselo orosit čelo. Stejně jako když viděl, že Jiřího Smejkala nastřelil soupeř pukem do nohy.

Hlavně už žádná zranění!

„Ale takový je hokej,“ pokrčil rameny trenér. „Věřím, že tihle kluci budou v pořádku.“ Už takhle má starostí nad hlavu. Ale kdyby zápas skončil po dvou třetinách, měl by je ještě mnohem větší.

V tom případě by bylo možné, že české naděje na úspěch v Rize by se přiblížily k záporným hodnotám.

Takhle stále žijí. I díky jeho zvýšenému hlasu jinak distingovaného Fina.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:19. Kubalík, 43:47. Kubalík, 45:02. Červenka, 51:12. Kempný, 57:49. Kubalík, 58:56. Flek Hosté: 07:23. Verlič, 11:49. Urbas Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Špaček, Kubalík – Smejkal, Černoch, Beránek – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Kaut, Voženílek, Chlapík. Hosté: Gračnar (Krošelj) – Pavlin (A), Gregorc, Crnovič, Magovać, Mašič, Štebih, Podlipnik – Verlič, Jeglič, Urbas (C) – Drozg, Tičar (A), Sabolič – Pance, Simšič, Kuralt – Maver, Tomaževič, Zajc – Čimžar. Rozhodčí Frandsen, Stolc – Cattaneo, Kroyer. Stadion Arena Riga Návštěva 3670 diváků