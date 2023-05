Vejmelka: Dlouhodobý plán neznáme. Je na trenérovi, kdy mě tam pošle

PŘÍMO Z RIGY | Na první šanci v Rize čekal téměř týden. Situace v českém brankovišti se stala jedním z ústředních témat. Všichni probírali, proč jediný český gólman z NHL zůstává v odstávce. Karel Vejmelka se však dočkal proti Slovinsku. „Já to neřešil. Byl jsem připravený, až mě pošlou do brány. Vždycky záleží na trenérovi,“ povídal Karel Vejmelka poté, co pomohl k vítězství 6:2.

Nic horšího si snad pro začátek nemohl představit, v osmé minutě poprvé tahal puk ze sítě. Nešťastný vlastní gól, za další čtyři minuty dostal Karel Vejmelka druhý. „Důležité bylo, že jsme třetí branku už nedostali a naopak sami dali. Snížení nás uklidnilo, věděli jsme, že je máme trochu na lopatě,“ líčil po utkání.

Po delší době jste nastoupil do zápasu, který však nezačal úplně šťastně. Vlastní gól, to úplně nepovzbudí, že ano?

„To k hokeji patří. Těžký začátek, první třetina divoká. Neměli jsme moc klid na hokejkách. Samozřejmě, bylo to ovlivněné začátkem. Od druhé třetiny jsme věděli, co s tím dělat, co změnit. Ukázali jsme sílu týmu. Třetí třetina byla obrazem zlepšené hry, napadalo nám to tam. Obrátilo se k nám i štěstí. Jak jsme měli smůlu na začátku, padlo nám to tam. I ten šestý gól. Zápas nahoru dolů, ale zvládli jsme to.“

Po druhé brance si Slovinci věřili, cítili šanci. Bylo to hodně těžké?

„Tak to je vždycky. Vedení 2:0 je ošemetné pro oba týmy. Můžou odskočit na 3:0, nebo naopak, když se sníží na 1:2, je to pak těžší pro tým, který vede. Tam se rozhodovalo. Důležité bylo, že jsme třetí branku už nedostali a naopak dali. Snížení nás uklidnilo, věděli jsme, že je máme trochu na lopatě. Pak jsme dali dva rychlé (góly), to rozhodlo.“

Byl klíčový váš zákrok ramenem při přesilovce Slovinců?

„Určitě. Závarů tam bylo víc, ale je možné, že tohle bylo rozhodující. Ale každý zákrok rozhoduje, když to tak řeknu.“

Jak bylo těžké udržet koncentraci, když už jste měli víc ze hry a Slovinci měli dva nebezpečné brejky?

„Musíte udržet koncentraci celý zápas. I když střel není tolik. Snažil jsem se být v zápase, neřešit nic jiného než chytit další střelu. Ale těžší jsou utkání, kdy zákroků tolik nemám a musím se víc soustředit.“

Zvednou zákroky v důležitých momentech sebevědomí po nepříliš šťastném začátku?

„Rozhodně. Každý zákrok je důležitý. Pak když dostanete dva rychlé góly, zacloumá to s celým týmem. Ale nesesypali jsme se, naopak nás to nakoplo. Od druhé třetiny hra vypadala jinak.“

Do hry jste zasáhl na šampionátu poprvé. Jak těžké bylo čekání na zápas?

„Víceméně jsem to nijak neřešil. Byl jsem připravený chytat, jakmile mě trenér pošle do brány. Ale víc jsem neřešil.“

Kdy jste se dozvěděl, že chytáte?

„Na středečním tréninku. Den před utkáním. Dlouhodobý plán neznáme. Zatím to probíhá vždycky tak, že nám den před zápasem sdělí, kdo chytá. Tak to zatím bylo pokaždé.“

Naposledy jste nastoupil ještě na Českých hrách v Brně. Jaké to je chytat po takové době, ještě s papírově slabším soupeřem, když se duel nevyvíjí dobře?

„Měli jsme hodně tréninku, v zápřahu jsem byl. Ale myslím, že se dokážu mentálně dobře nachystat, i když nějakou dobu nechytám. Hlavně je potřeba mít nastavenou hlavu, fyzicky jsem na tom dobře.“

Trenéři říkají, že tým má tři výborné brankáře, kteří mezi sebou mají super partu. Můžete potvrdit, že si sedíte a je mezi vámi všechno dobré?

„Určitě. Máme srandu. Máme v kabině svůj gólmanský rožek. Tam probíráme svoje věci, ale bavíme se samozřejmě i s ostatními. Je super, že se známe. Kdokoliv z naší trojice může tým táhnout a podat výkon, aby tým vyhrál.“

Dopoledne před zápasem jste se byl rozcvičit, ale zbytek týmu měl poradu v hotelu. Nechybělo vám,, co se tam řeklo?

„Já na tom mítinku byl dodatečně. Věděl jsem, že proběhne beze mě, ale byli jsme domluvení dopředu, že mítink bude pro mě individuální, ale dozvím se, co kluci.“

Když to odlehčíme, pokud na vás pálí při rozbruslení Martin Havlát, asi se dobře připravíte, když to má pořád v ruce, že?

„Jo, říkali mi, že je na ledě po čtyřech letech, ale znát to nebylo. Měl jsem trochu strach, abych nedostal do hlavy. Ale zvládl to dobře“ (směje se)

Média i fanoušci hodně řešili, proč Vejmelka sedí. Donesly se k vám tyhle zprávy?

„Musím říct, že během mistrovství světa nečtu žádné články. Něco se ke mně dostalo, že se něco píše, ale prostě jsem to neřešil. Vždycky záleží na trenérovi. Tak to je.“

Kouč André Tourigny vás zná z Arizony. Tvrdil, že když vás při prvním zápase viděl v zákulisí v obleku a s kravatou, že to je dobře pro Kanadu. Berete to jako poklonu?

„To se samozřejmě poslouchá hezky. Ovšem zápas s Kanadou je daleko, máme před sebou další důležitá utkání.“

Sledujete, co se kolem Coyotes děje, že hrozí další stěhování?

„Popravdě moc ne. Samozřejmě vím, že se rozhodlo, že se nová aréna stavět nebude. Ale teď během mistrovství světa se tím nezabývám. Mám v hlavě jen to, abychom byli úspěšní tady.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:19. Kubalík, 43:47. Kubalík, 45:02. Červenka, 51:12. Kempný, 57:49. Kubalík, 58:56. Flek Hosté: 07:23. Verlič, 11:49. Urbas Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Špaček, Kubalík – Smejkal, Černoch, Beránek – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Kaut, Voženílek, Chlapík. Hosté: Gračnar (Krošelj) – Pavlin (A), Gregorc, Crnovič, Magovać, Mašič, Štebih, Podlipnik – Verlič, Jeglič, Urbas (C) – Drozg, Tičar (A), Sabolič – Pance, Simšič, Kuralt – Maver, Tomaževič, Zajc – Čimžar. Rozhodčí Frandsen, Stolc – Cattaneo, Kroyer. Stadion Arena Riga Návštěva 3670 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11 2. Česko 4 3 0 1 0 17:9 10 3. Švýcarsko 3 3 0 0 0 15:0 9 4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5 5. Slovensko 3 1 0 1 1 5:6 4 6. Norsko 4 1 0 1 2 5:9 4 7. Kazachstán 4 0 1 0 3 6:18 2 8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:19 0