SESTŘIHY: Strach o postup! Slováci padli v nájezdech s Kazachy

Finský obránce Mikko Lehtonen přijímá gratulaci poté, co skóroval proti Maďarům • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Další hrací den mistrovství světa v ledním hokeji přinesl čtveřici zápasů. V odpoledním čase domácí Lotyši přehráli Slovince 3:2 i díky gólům bratří Bukartsů, Do akce se vrhlo na své půdě také Finsko, které se dvě třetiny trápilo s Maďarskem, nakonec z toho byla přesvědčivá výhra 7:1. V derby mezi Rakouskem a Německem byli favorité Němci, kteří vyhráli 4:2. Slováci padli 3:4 na nájezdy s Kazachstánem a už nemají postup do play off ve svých rukou.