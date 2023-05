Rychlá akce, Zohorna nastoupí už proti Švýcarsku. Zábranský: Poradil i Erat

Do večerního zápasu se Švýcarskem už s Radimem Zohornou. Útočník, který končil sezonu v Toronto Marlies v AHL, by měl přiletět ze Severní Ameriky rovnou do Rigy dnes po poledni. Připojí se k národnímu týmu. Pokud přesun proběhne hladce, trenéři počítají, že v 19:20 by měl naskočit do utkání. „Věříme, že bude hrát. Je to rychlá akce, ale tak to je nejlepší,“uvedl asistent Libor Zábranský.

„Myslím, že to zvládne. S těmito přesuny má v týmu nejvíc zkušeností (asistent) Martin Erat. jednoznačně doporučoval okamžitě hodit do zápasu. Všichni si myslíme, že pro Radima by to bylo to nejlepší. Pak se můžeme soustředit na další utkání, ale určitě není na co čekat. Musíme s ním ještě mluvit, Martin (GM Havlát) s ním hovořil ještě, než nastoupil do letadla. Ale jde taky o herní plán, vysvětlit si některé věci. Ale určitě s ním počítáme na centra,“ pokračoval Zábranský.

Reprezentace bude hrát znovu na třináct útočníků a sedm beků. V sobotu proti Norsku zůstal zdravým náhradníkem obránce Ronald Knot a hrál útočník Radan Lenc. Na tribunu tedy usedne ještě další hráč. V předchozím utkání proti Norsku dostal trest do konce zápasu Daniel Voženílek. Jestli to bude mít případně ještě disciplinární dohru, mělo být jasné do dvanácti hodin.

Voženílek nedohrál. Podívejte se na jeho přísné vyloučení Video se připravuje ...

„Byl to nešťastný faul, kluci oslabení naštěstí zvládli. Druhá třetina kvůli tomu byla hrozně divoká. Někteří hráči, co na oslabení nechodí, byli studení. Ale tak to v hokeji je,“ řekl asistent kouče Jalonena.

Voženílek v souboji s Norem Nosterboem trochu nadskočil, ale úmysl v tom nebyl. Večerní atak Kanaďana Joe Velena, který dupnul na nohu bruslí švýcarskému kapitánovi Ninu Niederreiterovi, zůstal nepotrestán. „Nebudeme komentovat ostatní týmy. Ale samozřejmě jsme to viděli,“ řekl Zábranský.

Co čekat od Švýcarů? Reprezentaci večer čeká zatím nejtěžší zkouška. Dosud neporažené a posilami z NHL naládovaný tým zvládl i duel s Kanadou, javorové listy porazil 3:2. V sestavě má hvězdy ze zámořské ligy. Přijeli obránci Janis Moser a Jonas Siegenthaler a útočníci Nico Hischier, Kevin Fiala, Denis Malgin a Nino Niederreiter.

Večer se Švýcarům postaví český výběr. „Předvádějí výborný hokej, založený na aktivním napadání, rychlém bruslení a rychlém otáčení hry. Náš plán je jasný. Pokusit se soupeři vnutit naši hru. S nasazením a bojovností, jaké kluci měli proti Norsku, bloky střel a to, že jsme nikoho nepouštěli do slotu, ani předbrankového prostoru, jak to beci čistili, pokud v tom budeme pokračovat, věřím, že uspějeme. Po zápase byli někteří zaledovaní, ale to k tomu patří. Těch 26 střel muselo bolet,“ dodal asistent.

Češi už mají jistotu postupu do čtvrtfinále. Proti zatím suverénnímu Švýcarsku chtějí uspět. „Chceme vyhrát každý zápas. Víme, že tenhle bude zatím to nejtěžší, čím jsme si prošli. Je to test i pro nás. Netroufl bych si porovnávat s týmy ve druhé skupině, ale podle kvality hráčů, co mají, tvoří Švýcaři obrovsky silný tým,“ řekl Libor Zábranský.