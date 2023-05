Čechům schází góly, rotace v útocích je nutná. Povýší Zohorna?

PŘÍMO Z RIGY | Projděte si gólové statistiky českých hráčů. V záplavě nul se vyjímá osmička. Ta patří neudržitelnému kanonýrovi Dominiku Kubalíkovi. A dál? Drží se akorát kapitán Roman Červenka (3) a Jakub Flek (2). Jinak se z aktuálního kádru útočníků netrefil už nikdo další! Což je před klíčovou fází turnaje problém. Velký problém. To si uvědomují i trenéři a chystají změny ve formacích. Revoluce je nutná. Co by pomohlo?

Což o to. S elitní formací není problém. Kubalík s Červenkou, dvě jistoty. Bombarďák a přihrávač. Střelec a mozek. K nim do party nově přibyl centr Vladimír Sobotka.

Ten na začátku turnaje strádal, ale přesun nahoru mu prospěl. Možná ani on si před lety, když se na chvíli vytratil z radaru koučů, nepředstavoval, že na něj tahle zodpovědná pozice padne. „Odvádím to, co po mně trenér chce. A to nejlepší, co je ve mně,“ reaguje sparťanský útočník.

Žádné slovní perly od něj nečekejte. On mluví hlavně na ledě. Důrazem, vyhranými souboji, poctivým bráněním. Pochopitelně se občas objeví názory: on jako první centr?

Ale kdo jiný? Zranění poslala domů Chytila i Sedláka. Ze hry tedy vypadli dva elitní střední útočníci. Sobotka je logickou volbou. Funguje i spojení s Romanem Červenkou, starým známým ještě ze společného působení ve Slavii.

Trefy českých útočníků Kubalík 8 Červenka 3 Sedlák - kvůli zranění už odjel domů 3 Flek 2

Michael Špaček první formaci zkoušel také krátce vést, ale nebylo to ono. Na šampionátu se nepotkal s ideální formou. Nezáří ani Jiří Smejkal a David Tomášek. Běžně se stává, že na někoho v nejdůležitější fázi sezony sedne útlum.

Není na co čekat. Proto Tomášek včera trénoval v červeném dresu, nejspíš se tedy do čtyř formací nedostane. Jde ale o odhad Sportu na základě včerejšího tréninku a znalosti situace. Protože z trenérů nikdo s novináři nemluvil. Z různých cvičení a náznaků by mohl třetí útok hrát nově ve složení: Smejkal, Zohorna, Kaut.

Nejmladší útočník z rodinného klanu se k týmu připojil jako poslední, teprve pár hodin před nedělním zápasem se Švýcary. Ale zapadl výborně. „Ukázal, že nám může hodně pomoct,“ řekl o něm kouč Kari Jalonen. Na Zohornovi bylo znát, že herně vyspěl. Otrkal se, nenechal se otrávit ani tím, že s ním za mořem šíbovali a neměl stálé místo ani klub.

Na šampionátu začal ve čtvrté formaci, ale stačil jeden zápas, aby si nahlas řekl o povýšení. Nejspíš se tak stane.

I když proti Švýcarům čtvrtá lajna fungovala skvěle, chválil ji i kapitán Červenka („Byla naší nejlepší.“), tak dojde k jejímu roztržení. Aby se nahoru posunul Zohorna a zvedl třetí útok.

Místo ve čtvrtém útoku přenechá Špačkovi. Ten si zatím v šesti utkáních připsal pouze dva body (0+2), takže není žádné překvapení, že v hierarchii klesl níž. Křídla v téhle formaci, která bude mít za úkol hlavně precizně bránit, zůstanou. Předpokládá se složení: Voženílek, Špaček, Lenc.

První dva útoky by měly zůstat stejné. Do nich není třeba sahat. O prvním už byla řeč. To je superútok, jenž by měl rozhodovat.

Stejný zůstává i druhý. Flek, Černoch, Beránek. Rychlíci, kteří dokážou vyvolat na ledě poprask. Navíc jsou schopní dostávat se do šancí, což se ukázalo i proti Švýcarům. Až na tu bídnou efektivitu.

„Měli jsme tři nebo čtyři gólovky,“ popisoval rychlonohý dělník i střelec Jakub Flek. Ten už na mistrovství skóroval dvakrát. Funguje karlovarská spolupráce, takže není potřeba do ní sahat. Potřeba je ale jiná věc.

Aby se ke Kubalíkovým gólovým příspěvkům přidali i ostatní. „Nejsme tým, kde to dokážou zvládnout jeden, dva nebo tři hráči. Kolikrát je to ale smůla, všichni pro úspěch dělají maximum,“ hlásí klíčový útočník.

Jisté je, že v tom spolu s Červenkou nemohou zůstat sami.

Jak by nově mohly vypadat formace Kubalík – Sobotka – Červenka Flek – Černoch – Beránek Smejkal – Zohorna – Kaut Voženílek – Špaček – Lenc