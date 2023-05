Zábranský: Se stěhováním si hlavu nelámeme, Kanadu chceme porazit

Češi si pro čtvrtfinále mistrovství světa nechtěli soupeře vybírat, ale klíčový čtvrtfinálový duel by rádi sehráli v Rize. Dnes v 15:20 je čeká poslední zápas základní skupiny proti Kanadě. Postupové propočty si s nimi však zahrály. Vítězství by je vyhnalo do Tampere na domácí Finy, obhájce titulu. „Hledíme si hlavně toho, abychom vyhráli dneska. Uvidíme, co dál,“ řekl asistent trenéra Libor Zábranský po rozbruslení. Na ledě byli jen nehrající Chlapík, Tomášek, Knot a brankář Hrubec.

Řešili jste postupovou matematiku, co vám stačí, nebo ne?

„Žhavým tématem bych to nenazval, tím je dnešní zápas a výhra. Teprve potom uvidíme, jak na tom jsme. V šatně nebo mezi hráči a trenérským štábem to určitě není obrtéma. Bereme to jako fakt. Víme, že nás čeká těžký soupeř, kanadské pojetí hry. Mají šikovné hráče, bude to stejně těžký zápas jako se Švýcary a chceme uspět.“

Pokud zvítězíte, „vyhrajete“ si Finy.

„Může to tak být. Hledíme si hlavně toho, abychom vyhráli dneska. Uvidíme, co dál.“

Bylo by stěhování velká komplikace?

„Takhle bych to nenazval. Loni jsme z Tampere taky museli přejet do jiného města, i když teď je vzdálenost trošku jinačí. Není to nic, co bychom nemohli zvládnout a lámali si s tím hlavu. Prostě to tak je. Stěhování není to problém jen pro nás. Takový je tenhle turnaj.“

Je důležité jít do čtvrtfinále s výhrou v zádech?

„Jakákoli výhra je pozitivní. Dodá vám sebevědomí. Je to vzpruha, z porážek se musíme učit. Věřím, že to zvládneme a budeme výborně nastavení do čtvrtfinále.“

Považujete za dobré, že nejsilnější soupeři ve skupině přišli až před play off?

„Takové bylo rozlosování. Se Švýcary to byl velmi těžký zápas, jaký jsme ještě na turnaji nehráli. Dnes to bude stejné. Před play off je to pro nás výborný test.“

Na tréninku měli červený dres náhradníků David Tomášek a Filip Chlapík. Dá se z toho něco vypozorovat vzhledem k sestavě?

„Třináct útočníků, sedm beků. Změny budou i v bráně.“

A chytat bude?

„Ne, neodpovím. (směje se) Sorry.“

Měli jste plán, aby všichni nastoupili aspoň dvakrát?

„Téma gólmanů už nechme být. My jsme do toho s něčím šli. Zdeněk Orct (trenér brankářů) to má výborně nachystané. Máme tři výborné gólmany, všichni byli ve hře. Rozhodli jsme, kdo bude chytat dneska a je předpoklad, že bude chytat i čtvrtfinále.“

Změnami v útocích sledujete i to, aby góly přišly od více hráčů?

„Potřebujeme zlepšit produktivitu, aby to nebylo všechno na prvním útoku a přesilovkách. Jsme si toho vědomi, kluci to vědí. Děláme pro to maximum. I proto jsme už v zápase se Švýcary provedli změny a snažili se klukům pomoct. Jedna lajna to táhnout nemůže. Musí se přidat ostatní, je to těžký turnaj. Zároveň byl plán, aby Kubalík s Červenkou chodili spolu na přesilovku.“

Šla forma týmu nahoru, vidíte nějaký progres?

„Určitě jo. První třetina se Švýcary byla výborná. Potom jsme byli v útlumu. Dvě oslabení, z našeho pohledu trošku nešťastná. Ta nám nepomohla. Je pravda, že Švýcaři byli asi o trošku lepší. Je to fakt. Ale je třeba se poučit. Turnaj graduje a doufám, že náš výkon bude ještě lepší a nachystáme se na čtvrtfinále.“