Na Čechy vyrukuje i Erika a Fiona! Američan má pojmenované hokejky

PŘÍMO Z TAMPERE | Přejte si, ať to neuvidíte. Jak americký útočník Rocco Grimaldi po gólu ukazuje svoji hokejku. Mohli byste si všimnout, že ji má nahoře pojmenovanou. Stejně jako všechny ostatní. Vedle toho, že na šampionátu posbíral už 9 bodů (4+5), je centrem pozornosti právě díky svým holím. Každá nese jiné jméno. Třeba po dědečkovi, tátovi nebo dalších příbuzných. Ale jsou to i dívčí jména. Třeba Erika nebo Fiona. „Vždycky záleží, co mě napadne,“ říká „prcek“. Ale velmi šikovný.