Slovensko řeší trenéra i olympiádu. Dostane šanci kouč českých mistrů?

Hlavní trenér a olympiáda. To jsou aktuálně klíčová témata slovenského hokeje bezprostředně po vyřazení z mistrovství světa. Kanadský matador Craig Ramsay (72) má sice ve smlouvě opci i pro další sezonu, ale sám zvažuje, co a jak dál. V zákulisí se mluví o jeho nástupci. Jedním z hlavních adeptů je Vladimír Országh (46), který společně se Zdeňkem Motákem dovedl třinecké Oceláře k extraligovému titulu. Dostane šanci?

Další téma je olympiáda 2026 v Itálii. Deváté místo a nečekaný postup Německa do semifinále značí slovenské komplikace. Ve světovém žebříčku IIHF totiž Slováci klesli už na deváté místo a jsou mimo přímý postup na olympijské hry. A pozor, přeskočit by je mohli i Lotyši.

Ramsay: Potřebuji oddech

Trenér Craig Ramsay převzal slovenskou reprezentaci po Zdeno Cígerovi a hrubě nepovedeném mistrovství světa 2017. Slováci tam byli až čtrnáctí, bojovali o holé udržení mezi elitou. Zkušený Kanaďan vrátil národnímu týmu hrdost. Začlenil spousty mladých talentů, vybojoval senzační bronz na olympiádě v Pekingu. Z pěti mistrovství světa dovedl Slovensko dvakrát mezi nejlepších osm. Sám už před rokem uvažoval o loučení.

„Zatím jsme o budoucnosti nekomunikovali, vezmu si pár dní na oddech,“ říkal slovenským novinářům po příletu do Bratislavy. „Budeme o tom s Miro Šatanem mluvit.“ Čas na rozmyšlenou si žádá i generální manažer národního týmu. „Potřebujeme čas jako po každém mistrovství světa,“ reagoval Šatan. „Celé je to třeba vyhodnotit a Craig si může nad věcí popřemýšlet.“

Podle Michala Handzuše, mistra světa z roku 2002 a vítěze Stanley Cupu (2013), není Kanaďanův odchod na pořadu dne. V rozhovoru pro slovenský deník Šport.sk doslova řekl: „Není lepší trenér pro slovenskou reprezentaci než Craig.“

Proč? „Je odborník a spolu s dalšími trenéry přesně ví, co dělá,“ říká Handzuš, který byl u národního týmu asistentem Ramsayho na dvou šampionátech. „Reprezentace pod ním hraje dobrý hokej. Jde dopředu, pravidelně do týmu přivede někoho nového a hráči se pod ním prosazují. I kdyby byl u reprezentace dalších deset roků, tak pro ni udělá hodně.“

Handzuš připomíná, že Kanaďanův odchod se řeší každý rok. „Podle mého bude záležet hlavně na Craigovi. Přišel v roce 2018 na rok a zatím se ho vždy podařilo přemluvit. Nemyslím, že bychom ho měli vyměnit, protože potřebujeme nový vítr. Sám do reprezentace přináší nový vítr každý rok v podobě nových a kvalitních hráčů. Je neocenitelné, co pro nás dělá.“

Nový adept? Országh

I tak se v zákulisí řeší jména případných nástupců. Žhavým adeptem je Vladimír Országh, který už u národního týmu byl jako asistent (2013-15 a 2017/18). Respekt si získal jako hráč (zlato a bronz z MS 2002 a 2003, mistr švédské ligy 2001), i jako trenér. S Bánskou Bystricí získal dva slovenské tituly (2017 a 2018), přispěl k extraligovému zlatu Ocelářů. A v Třinci má pod palcem polovinu slovenské reprezentace.

Na letošním šampionátu byl Vladimír Országh prakticky v centru dění coby expert slovenské televize RTVS. Stejně jako před rokem. „Pro mě to ani tak není prodloužení sezony, jako spíš příležitost se něco naučit,“ popisoval pro klubový web. „Je to mistrovství světa a člověku to přinese pohled na jiná mužstva světové kvality. Na jejich tréninky, zápasy, systém hry, jak spolu komunikují, jak reagují na různé situace... Dá se naučit hodně.“

Příští mistrovství světa se hraje v Praze a Ostravě. Pro Slovensko prakticky „doma“, prestižní záležitost. A další výzvou pro reprezentačního kouče jsou olympijské hry. Z Pekingu Slováci přivezli senzační bronz, ale v tuto chvíli účast v Itálii 2026 jistou nemají.

V žebříčku IIHF totiž klesli na deváté místo. S tím, že před nimi jsou stále Rusové. Pokud by Rusko kvůli válečné agresi na Ukrajině nehrálo ani na ZOH 2026, Slovákům by to na přímý postup stačilo. V opačném případě by je čekala nepříjemná kvalifikace.

A pozor, je tu ještě jedno ale. Jestliže letošní mistrovství světa vyhrají Lotyši, přeskočí Slovensko ve světovém žebříčku také. A to už by byla olympijská kvalifikace jistá. Před play off se to zdálo jako utopie, ale senzační vyřazení Švédska vzalo dech. Lotyši ukázali, že nic není nemožné.