Vyhrát MS je sladké, řekl Lucic a chválil Weegara. Middleton tančil

Jake“ Middleton dokonce zanotoval jednu z melodií, které doprovázely celý šampionát. „Na na na ná na…Znáte? Co jsem tenhle song slyšel poprvé, nemůžu ho vypudit z hlavy,“ pravil kníratý bek. „Člověku se chce tancovat,“ řekl a hned zvedl ruce a začal se vlnit, až se mu medaile na krku rozhoupala.

„Hezké, co?“ křenil se Middleton, jakmile ukončil kreaci a dozpíval. „Ale ten zápas nebyl žádný taneček, nýbrž pořádná fuška. Bitva o zlato, bylo těžké dát gól. Ale my jich dali pět a oni dva, což je fajn,“ usmíval se. „Vrací se mi, co všechno jsme prožili, od kempu v Budapešti až sem. Nebo jak mi zavolal GM, jestli pojedu. Moje odpověď byla jasné ano. Teď jsem šťastný. Zazpívám si znovu, ano?“ zasmál se Middleton.

Nejstaršího Kanaďana Milana Lucice se ptali, jaké bylo držet nad hlavou pohár mistrů světa. Na ledě ho po kapitánovi Tyleru Toffolim přebíral jako druhý. „Nic se nevyrovná tomu, když zvedáte Stanley Cup, ale vyhrát mistrovství světa je taky sladké a hodně to pro mě znamená. Měl jsem tady navíc rodinu, děti, maminku, myslím, že tu je asi dvanáct lidí. A můžu to oslavit s nimi. Tohle vítězství pro mě hodně znamená. Sešla se tady skvělá parta kluků, máme zlato, přesně tohle jsem si přál, když mě pozvali. Byl to dlouhý měsíc, ale nakonec se to vyplatilo. A jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět,“ vyprávěl 34letý útočník Calgary.

„Byli těžký soupeř,“ vracel se k zápasu jeho spoluhráč MacKenzie Weegar, jehož vyhlásili nejlepším obráncem turnaje. „Je to skvělé a moc si toho vážím, ale musím poděkovat taky ostatním klukům. Mají na tom velkou zásluhu,“ vyprávěl. „Teď si to hlavně užívám. Můj první šampionát, napřed jsme byli v Budapešti, pak v Rize. Skvělá zkušenost, teď mám na krku zlato. Během turnaje jsme prošli vzestupy i pády, ale dali jsme se dohromady. Sešla se neuvěřitelná parta a vyhráli jsme,“ sypal ze sebe.

„Říkali o nás, že nejsme nejsilnější kanadský tým, ale zlepšovali jsme se každým zápasem a teď jsme šampioni. MacKenzieho (Weegar) jsem takhle hrát snad ještě neviděl. Doufám, že to předvede taky příští sezonu v Calgary,“ zubil se Lucic. „A Tyler Toffoli byl náš Kapitán Kanada. Skvělý kluk, dal nás hodně dohromady a dokázal stmelit tým,“ připomněl třetího veterána z Flames.

Němci získali na šampionátu medaili po 70 letech, i když na zlato nakonec nedosáhli. Vyhrála kanadská zkušenost a síla, byť to taky vždycky neklapalo. „Ale všichni v téhle partě pořád věřili. Myslím, že i díky tomu máme zlato. Kdykoli přijedeme, očekáváme, že vyhrajeme zlato. Kanaďané to od nás očekávají. Takže bude hezké vrátit se domů jako šampioni. Lidi v Kanadě hokej milují a ocení to,“ dodal Lucic.