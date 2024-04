Bedard, Tkachuk a další hvězdy! USA i Kanada znají první jména pro MS

Connor Bedard by měl přiletět do Česka i s parťákem z Chicaga Sethem Jonesem • ČTK / AP / Mark Black

Brankář St. Louis Jordan Binnington by měl přiletět do Prahy reprezentovat Kanadu • ČTK / AP / Abbie Parr

Byť základní část v NHL ještě neskončila, zámořské reprezentace začínají odhalovat jména hráčů, kteří by měli přiletět v květnu na mistrovství světa v Česku. Celý ročník se nejvíce mluvilo o Connoru Bedardovi. Největší kanadský talent od Connora McDavida má přiletět do Prahy, jelikož Chicago podle očekávání do play off nepostoupí. Blackhawks navíc na šampionátu nebude reprezentovat pouze on. USA už znají dokonce osm jmen.