Kdo přijede z NHL? Nemá smysl nad tím přemýšlet, nepočítá šance Šustr

Patrick Söllinger z Rakouska si vzal do parády Jakuba Rychlovského • Pavel Mazáč / Sport

Svižná pecka tahem, 2:0. Obránce Andrej Šustr vyvedenou střelou v přípravném utkání proti Rakousku rozhodl o českém vítězství. Před mistrovstvím světa na sebe dlouhán s ofenzivním přesahem strhává pozornost. Musí tušit, že by na něj při uzavírání nominace mohlo zbýt místo. Dost však záleží na tom, jaké posily povolá štáb Radima Rulíka ze zámoří. „V hokeji toho kromě svého výkonu moc neovlivníte,“ opáčil třiatřicetiletý bek po výhře 5:1.

Proti Rakousku jste se prosadil chladnokrevným zakončením. Máte střeleckou formu?

„Ani nevím. Bery (Ondřej Beránek) mě dobře našel mezi kruhy, měl jsem čas najít si místo, kam vystřelit. Jsem rád, že mi to spadlo, ale pracuji na tom. Jsou aspekty, na které se soustředím a snažím se je zlepšit, abych byl produktivní. Na rok v německé lize jsem navázal v reprezentaci.“

Na co konkrétně se tedy zaměřujete?

„Práce s pukem, dostávání se do míst, ze kterých můžu být v ofenzivě úspěšný. Snažím se dostávat do dobrých pozic i své spoluhráče, pak samozřejmě dávat góly.“

Přesně to jste při své brance prokázal.

„Hrál jsem z pozice, kdy jsem si hlídal i prostor, abych se mohl vrátit zpátky. Viděl jsem ale, že puk vyplaval, Bery se ho zmocnil a měl čas mi to dát. Připravil to suprově, já už jsem byl v dobrém místě. Dodá to sebevědomí. Hrál jsem i v přesilových hrách, když jste na puku, tak vám sebedůvěra roste.“

Potvrdili jste si se skupinovým sokem pro nadcházející šampionát, že je povinností s ním uspět?

„Jsou to ošemetné zápasy. My musíme vyhrát, oni můžou překvapit, ale myslím si, že jsme se toho zhostili dobře a utkání kontrolovali. Samozřejmě tam byly věci, které zlepšit můžeme, určitě si je rozebereme a zapracujeme na nich. Rádi bychom udrželi čisté konto, ale hokej je hrou chyb. Nedělal bych z toho žádnou tragédii, určitě se toho chceme vyvarovat do budoucna.“

V sobotu vás čeká odveta. Co od ní čekat?

„Bude to hodně podobné, styly se moc měnit nebudou. Pro nás dobrá zkouška hrát na hřišti soupeře, věřím, že budeme pokračovat na své vlně. Chcete ovládnout každý zápas a je jedno proti komu. Takové duely je těžké hrát, nemůžete říct, že jsou úplně outsideři. V dnešní době všechny tyto týmy umí hrát hokej, mají dobré borce, pro nás nic lehkého. Ale je to škola: připravit se, nic nepodceňovat.“

V týmu podle slov trenéra Radima Rulíka propukla viróza. Jste opatrní?

„Když se kempy sejdou, je jednoduché si něco předat. Ale není to poprvé ani naposledy, co si tým něčím takovým prochází. Musíme si dávat pozor, věnovat se svému tělu, aby nás to neskolilo.“

Určitě vás musela potěšit atmosféra, že ano?

„Produkce dělá dobrou práci pro fanoušky i rodiny, které se přijdou podívat. Je to důležitý aspekt celé hry. Fanoušci odvedli super práci jak tady, tak předtím v Karlových Varech.“

Jak v kabině vnímáte fakt, že trenérský štáb neoznámil seznam posil z NHL? Už počítáte šance?

„Z mé zkušenosti nemá vůbec smysl nad tím přemýšlet. Spíš se soustředit na výkony, které předvádíme v zápasech a v trénincích. V hokeji toho kromě svého výkonu moc neovlivníte. Myslím si, že tohle je případ této situace. Takže tak.“