Do repre pět finalistů, v Brně 37 jmen. Překvapení: Rulíkův štáb bude Gross

Hodinu před prvním tréninkem pochodoval do brněnské haly přes parkoviště Pavel Gross. Kouč Sparty a v Brně? Teď? Za chvíli se všechno vysvětlilo. V bundě s logem národního týmu usedl při tréninku na tribunu vedle Patrika Augusty. „Byl jsem pomoci na dvacítkách,“ nadechl se Radim Rulík, pak se zastavil, usmál a opravil: „Tedy spíš jsem tam byl k dispozici, pomoc je moc silné slovo. Sledoval jsem hru naší dvacítky i soupeře. S Patrikem jsme se domluvili, že on pomůže nám při MS teď v květnu.“

To se dalo čekat.

Gross už tolik ne, s ním Rulík překvapil. Přiznal, že ho už dřív oslovil, zda by měl zájem. „Protože vím, jak je pracovitý a taky má hodně podobný pohled na hokej, jako máme my tady,“ vysvětlil svůj pohled hlavní kouč. „Po sezoně jsem Pavlovi nechal prostor a nechtěl ho bombardovat, protože to pro něho po vyřazení Sparty určitě nebyla lehká situace, ale teď jsme se spojili a Pavel mi řekl, že by chuť měl,“ pokračoval Rulík.

Roli pro Grosse s Augustou vidí jasně: „Pomohou nám se skautingem soupeřů, protože my se samozřejmě budeme zaměřovat hlavně na naši hru. Potřebujeme i zkušené trenéry, kteří nám oskautují trochu soupeře a samozřejmě nám pomůžou seshora během našich zápasů. Je to věc, která je v zámoří úplně běžná.“

Rulíkovi udělalo velkou radost, že Gross kývl. Hodně si ho přál mít ve svém pracovním týmu. „Kanada tady bude mít taky široký štáb, který využívají podobně. Nechci říct, že se budeme s nimi nějak srovnávat, ale budeme to mít posichrované po všech stránkách.“

Takže celkově v reprezentaci kromě Rulíka nyní pracuje sedm trenérů: Jiří Kalous, Tomáš Plekanec, Marek Židlický, Ondřej Pavelec, Patrik Augusta a Pavel Gross. Širší trenérský štáb Česko nikdy nemělo.

Vlastně to platí i o hráčském kádru.

V úterý v Brně po ledě jezdilo 32 hráčů, od středy počet vyskočí na 37. K reprezentaci se připojí ještě Jan Košťálek, Tomáš Kundrátek, Libor Hájek a Lukáš Sedlák s Danielem Voženílkem. Pět hráčů z finále. A pak se bude už jen škrtat.

I když... V noci na středu může vypadnout ještě z bojů o Stanley Cup Toronto, kde má reprezentace zálusk na Davida Kämpfa. Jen ten by do Brna na České hry už neletěl, připojil by se až před MS v Praze.

„Musím říct, že když jsem jel v pondělí z tiskovky v Praze, mile mě potěšilo, že jsme se hned spojili se všemi hráči z finále,“ pronesl Rulík. On obvolával útočníky Sedláka s Voženílkem, Marek Židlický tři beky. „Byl jsem překvapený, jak z Danova hlasu nebyla znát nějaká opotřebovanost. Měl obrovskou chuť a Lukáš taky.“

Dá se čekat, že pětice finalistů naskočí do zápasu až o víkendu, ve čtvrtek hrát nebudou.

Mistři z Třince měli v úterý slávu s fanoušky a cestu městem si užili v otevřeném autobusu s vlastní pípou. Na jedné z fotek je vidět Daniel Voženílek, jak před sebou má šnyt a džus. Rulík reagoval s úsměvem: „Říkal jsem mu, aby to úplně nepřeháněl. A on mi na to povídá: ´Trenére, mám to pod kontrolou´. Já ho tedy neviděl, ale strašně sympatické, co mi řekl.“