ONLINE: Česko - Finsko. V bráně Dostál, představí se 7 posil z NHL

Duelem s Finskem vstoupí dnes v 18:00 čeští hokejisté do Český her (Betano Hockey Games) a v generálce před mistrovstvím světa v Praze čeká kandidáty nominace závěrečný boj o vrchol sezony. Vedle toho by závěrečný turnaj Euro Hockey Tour měl upřesnit role trojice gólmanů z NHL Lukáše Dostála, Petra Mrázka a Karla Vejmelky. S nimi má kádr nebývale vysoký počet 37 hráčů. Do šampionátu, který Čechům začne příští týden v pátek také proti Finům, může zasáhnout 25 hokejistů. Dnešní duel začne v bráně Lukáš Dostál a představí se i sedm posil z NHL. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.