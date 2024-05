Zábava pro fans během MS: song od Lenny, revivaly i špičková plzeň za...

Cena piva

Hodně, nebo akorát? Nad cenou piva Finové a fanoušci z nejen skandinávských zemí zajásají, neboť doma zaplatí mnohem víc. Češi možná tak nadšení nebudou. Nicméně výsledná cifra vyšla z analýzy u podobných vrcholných akcí v tuzemsku i zahraničí. Na minulých šampionátech se platilo za pivo v průměru pět euro (125 korun), loni ve Finsku i víc. Navíc plzeňský Prazdroj slibuje pivo čepované z tanku ve špičkové kvalitě, navíc bez čekání ve frontách. V Praze se má točit z 38 čepovacích hlav a dvou beerjetů pro šest piv najednou, v Ostravě z 28 hlav a jednoho beerjetu.

Fan zóna

Fan zóny budou otevřeny každému, tedy nejen těm, kdo si zakoupili vstupenky na zápas. Návštěvníci hokejového zázemí budou v centru dění, můžou fandit, soutěžit, vyzkoušet si čepování, pobavit se. Nepřijdou o klíčové momenty a včas se dozvědí, kdy se přesunout do haly, aby stihli utkání. Před jejich začátkem a mezi zápasy budou hrát DJové, vystřídají se různé kapely jako Poletíme?, Eddie Stoilow nebo revivaly proslulých skupin jako Queen, Metallica, Red Hot Chilli Peppers nebo Rammstein, kteří mimochodem vystoupí v originálním provedení v sobotu 11. května v pražských Letňanech.

(Ne)oficiální hymna

Mistrovství světa v Praze a Ostravě nebude mít oficiální hymnu. Organizátoři se domluvili se zpěvačkou Lenny, jejíž lehce upravený hit Hello bude turnaj doprovázet. Nepůjde přitom o oficiální píseň šampionátu jako v roce 2015 skladba „Brousíme nože“ od skupiny Kabát.

„Dnes je ale hrozně těžké složit a nazpívat píseň, která je chytlavá, budou ji hrát rádia a stane se hitem. Nechtěli jsme, abychom pracovali jen na písničce, jež zůstane pouze součástí mistrovství, protože je to zvyklost a musí to být. Chtěli jsme se šampionátem spojit interpreta a song, který fanoušci znají a mohou si ho zazpívat. Jsme rádi, že jsme získali vstřícnou zpětnou vazbu a Lenny nám propůjčila svůj hit, který není jen český, ale prosazoval se i na evropských hitparádách. Má potenciál, že když ji v arénách zahrajeme, píseň budou všichni znát a vnímat,“ uvedl Petr Bříza.

Zahajovací ceremoniál

Zahajovací ceremoniál šampionátu proběhne v Praze v pátek 10. května ve 20 hodin před startem zápasů Česko – Finsko, v Ostravě před utkáním Slovensko – USA. První část má tvořit klip doprovázený hlasem komentátora Gorda Millera z TSN o vývoji hokeje za celou dobu existence. Česky ho nadaboval Pavel Liška. „Jedno však za celé období v hokeji zůstává neměnné – vášeň a láska hráčů a fanoušků, což podtrhuje claim šampionátu Heart of the Game,“ dodal Bříza.

Tento klip uvidí fanoušci i před každým zápasem, druhou část tvoří Lenny a její song Hello upravený do hokejového prostředí. Vystoupí rovněž maskoti Bob a Bobek se speciálním hostem. „Apelujeme na fanoušky, aby dorazili do arény včas a byli ve 20 hodin připraveni na skvělou podívanou,“ připomněl ředitel marketingového oddělení Martin Pešta.

Pořadatelé nainstalovali rovněž bohatý set efektových světel. „Doplnili jsme je o speciální kinetická světla, jimiž budeme podporovat atmosféru a dokreslovat dění na ledě, multimediálních kostkách, grafických nosičích i v hledišti. Fanoušci se tak mohou těšit na skvělou zábavu a dechberoucí scény v obou arénách.“ dodal Pešta. V sestavách účastníků mistrovství světa se objevilo už kolem sedmdesáti hráčů NHL. Špičkovou podívanou slibuje i doprovodný program.