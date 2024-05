Varování, takhle na Finy už ne! Rulík hledá hráče, ve kterých blafne oheň

Reprezentace v Brně vstoupila do Českých her zápasem proti Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Finsko počítá před mistrovstvím světa omluvenky, žádná armáda velkých hvězd se na akci nehlásí. Takže asi tušíte, co se za týden v Praze rozjede. Fáze jedna: zahustit střední pásmo. Fáze dva: před vlastní brankou totální pořádek. Fáze tři: přijde úder. Fáze čtyři: oslava, splněno. Takhle to dopadlo v Brně, kde se hrálo přesně podle finských not.

Aby se povedlo osvědčený recept na úspěch rozbombardovat, potřebuje Česko jiný výkon. „Vůbec nechci nikoho omlouvat, jen chci vysvětlit, že někteří kluci hráli zápas po dlouhé době. Filip Zadina třeba naposledy nastoupil 7. dubna, tedy před měsícem,“ bral prohru celkem s klidem Rulík. „V předbrankovém prostoru musíme být daleko nebezpečnější,“ dodal ale.

Jeho parta nejdřív vynikala rychlým otáčením hry. Svižně dopředu a... A nic. Zakončení se jevilo jako problém, to samé přesilovky. Dominik Kubalík trefil horní tyč, ale ze čtyř možností se národní tým neprosadil ani jednou.

Finům stačila první početní výhoda, aby se ujali vedení a zápas si tlačili k výhře. Česku nevyšly ani rychlé kombinace na vysokého hráče, který si stahoval puk před brankovištěm pod sebe a zkoušel zakončovat.

Ale tohle Rulíka nechalo v klidu: „Přesilovky budou jiné. Zase jsme nechtěli odkrýt, co chystáme.“ Vlastně se nyní zatím ani nerýsuje obránce, který by od modré všechno řídil a pálil. Filip Hronek k dispozici není. Takže? „No, já vám to teď povím, Fini si to přeloží. Tyhle věci se dozvíte až za týden v Praze,“ pronesl kouč.

Ani ho moc netrápí, že se vyloženě nepiluje v Brně zápasová souhra. V souboru 37 jmen se testuje a zkouší. Bude to tak až do neděle: „Kanaďané se sejdou na letišti a dají sestavu dohromady za pár dní. Jestli zvolíme správné typy, pro souhru a další věci bude času dost.“

Jeho vize zní, že se zvolená sestava neuspokojí tím, že dostane místo v Praze. „Strašně důležité bude, jaké srdce si přineseme do hry, plus k tomu přidáme další aspekty, které pomáhají vyhrávat bitvy. Potřebujete si vytipovat hráče, které účast na MS ještě nakopne, namotivuje,“ rozjel se reprezentační trenér. „Říkal jsem to i v kabině. Chceme kluky, ve kterých blafne oheň a začne hořet,“ nechal nahlédnout do svých myšlenek.

Český tým si nyní ověřil, že nestačí mít s Finy hodně střel. Potřebujete si vyrobit nebezpečné situace. Teď je to maximálně kousavé poučení, za týden by podobné zjištění bolelo víc. „To je pravda. Na druhou stranu jsem zastáncem toho, že když hráč bez kotouče ví, že z každé pozice letí puk do branky a oni do ní půjdou dopředu, porvou se o prostor, jsou to góly.“ Právě kýžený důraz českou hru nezdobil. K vidění bylo spíš několik akcí, kdy jeden hráč nahrával přes osu dalšímu, který pálil.

Na pohled fajn kousek, puk se pohyboval přes střed hřiště, takže se brankář musí pohnout. Jenže gólman typu Harriho Säteriho podobné možnosti čte celkem spolehlivě. „V momentě, kdy hráči čekají na nějakou formu spolupráce, ale kotouč jde do ohně před branku, šanci na úspěch to nemá. Tohle se musí sehrát malinko jinak,“ věděl Rulík.

Tabulka EHT: