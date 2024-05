Čtvrt století od Hlaváčova zlatého gólu. Selänne pil na žal, vzpomíná střelec

Uběhl rok a čtvrt po opojném triumfu na olympiádě v Naganu 1998 a česká reprezentace vyrazila na mistrovství světa do Norska. Na předchozím MS vybojovala bronz a domů se nechtěla vracet s prázdnou ani nyní. Po řadě neuvěřitelných peripetií se národní mužstvo vyšvihlo až ke zlatému stupínku, tehdy 23letý Jan Hlaváč byl autorem vítězného gólu ve druhém finále proti Finům. Zemi zaplavila euforie, tehdejší útočník Sparty si navíc zajistil angažmá v NY Rangers a do NHL posléze na podzim senzačně přešel i Ivan Hlinka.

„Nevěděl jsem, co mám dělat,“ vrací se myšlenkami zpátky Jan Hlaváč do Lillehammeru, kde v prodloužení zajistil Česku zlatou medaili bekhendovou střelou přes Kiprusoffovy betony. Tenkrát se finále hrálo na dva zápasy, první Češi vyhráli, druhý prohráli a šlo se do nastavení.

Výběru Suomi zbyly oči pro pláč, hlavně ikona Teemu Selänne měl slzy na krajíčku. Další pokus o světové zlato mu nevyšel. A ani potom už ne.

Slavného Fina pak vítězové potkali v baru při oslavách, na což Hlaváč nikdy nezapomene. Na mysli má způsob, jakým se Selänne choval. „Byl to pravý gentleman, popřál nám ještě jednou k vítězství a ať si oslavu pořádně užijeme, že si ji zasloužíme. Hrozně tím u mě stoupnul,“ považuje si Hlaváč.

Ale nejlepší okamžik nastal, když k Finovi přišel Ivan Hlinka, objal ho a zazpíval mu vtipnou říkanku. Jakou? Podívejte se na video.