Novotný o zlaté krádeži na MS 2010. Vzpomíná na Marka i Jágrův proslov

Kdo téhle akce byl přímým svědkem, nezapomene. Nikdy. To zkrátka nejde. A platí to i o českých fanoušcích. Protože způsob, jakým se národní mužstvo vyhrabalo z bláta šampionátu 2010 a nakonec urvalo senzační zlato, je možná největší hokejovou krádeží v historii všech šampionátů.

Reprezentace se po nematných neslaných výkonech (porážka s Nory a Švýcary 2:3) dostala na hranu. V následujících bitvách s Lotyšskem a Kanadou musela vyhrát, aby prošla do čtvrtfinále. „Bylo to na hraně, nemohli jsme ztratit ani bod, aby nenastal historický propadák,“ vrací se zpět někdejší útočník Jiří Novotný.

Podařilo se, nejhorší bylo zažehnáno. I díky proslovu Jaromíra Jágra do médií, kde kritizoval přístup některých hráčů NHL, kteří na šampionát odmítli jet. Tým se semknul, postupně vybudoval obrovskou vnitřní sílu a došel si pro zlato. Cestou přes nezapomenutelné čtvrtfinále s Finy a semifinále se Švédy, kde úřadovali Karel Rachůnek a Jan Marek, kteří za tragických okolností rok poté zemřeli při pádu letadla Lokomotivu Jaroslavl. I na ně Jiří Novotný vzpomíná. Zvlášť na Marka, s nímž se znal od dětství.

Ve finále pak nažhavení Češi skolili i nadupanou sbornou v sestavě s Ovečkinem, Malkinem, Dacjukem, Kovalčukem, Sjominem, Fjodorovem či Gončarovem. Neskutečná síla…

Z šampionů se nikdo nedostal do All Stars ani mezi tři nejlepší hráče podle direktoriátu IIHF, v bodování skončili nejvýš na děleném devátém místě Jágr s Jakubem Klepišem. Podle získaných bodů do tabulky vyhráli Rusové (24), před Švédy (22) a Čechy (19), ale tu nejcennější odměnu brali svěřenci Vladimíra Růžičky, Josefa Jandače a Ondřeje Weissmanna!

„Nevím, co může být výš než zlatá medaile z mistrovství světa, Stanley Cup a olympiáda. Bylo to něco neuvěřitelného,“ říká Novotný. „Měl jsem štěstí, že jsem mohl odjet osm mistrovství světa, ze kterých mám jednu zlatou a dva bronzy. Za to jsem ohromně šťastný, protože když vidím v dnešní konkurenci, jak se týmy zlepšují, urvat placku je obrovsky těžké,“ tvrdí Novotný.