Zlatá generace vozila tituly odjinud. Reichel: Hrát v Praze, zvítězíme taky

Poprvé hrál na mistrovství světa v osmnácti letech a byl nejproduktivnějším hráčem týmu. S vrstevníky Jaromírem Jágrem a Robertem Holíkem debutovali v jednom šiku už na podzim 1989 proti Calgary Flames, kteří ho draftovali a kde později začal kariéru v NHL. Kdykoli Robert Reichel mohl, na šampionát přijel. Jen dvakrát vyšel naprázdno.

„Vždycky jsme si říkali, když už jedeme na mistrovství, chceme ho vyhrát nebo získat medaili, hrát až do neděle,“ vzpomíná Reichel, z nějž vyrostl jeden z hlavních lídrů zlaté generace. Tituly uměli taky patřičně oslavit, nikoho nešetřili. „V Německu jsem vzal dvě flašky šampáňa a takhle ho polil. Později mi říkal, že nic takového nezažil a že na to rád vzpomíná,“ ukazuje, jak v kabině překvapil tehdejšího šéfa IIHF Reného Fasela.

Jako hráč uměl Reichel ostatní strhnout, rozhodnout zápas. Jako na olympiádě v Naganu 1998, kde jediný proměnil nájezd v semifinálovém rozstřelu s Kanadou. „I když jsme někdy nebyli lepší, vždycky jsme to nějak přehoupli na naši stranu. Občas to ale bylo opačně,“ vzpomíná. Jako na olympiádě 2002 v Salt Lake City, kde ztroskotali ve čtvrtfinále na ruském gólmanovi Chabibulinovi.

Na jeho posledním šampionátu v roce 2003 prohrál český tým v zápase o bronz se Slovenskem. „To mě obzvlášť mrzí. Asi nejtěžší porážka v mé reprezentační kariéře,“ přiznává. Zahrál si ještě na Světovém poháru, další domácí šampionát v roce 2004 nestihl. Vypadl sice z play off NHL, jenže na čtvrtfinále ještě nestačil dorazit a v něm pro český tým turnaj překvapivě skončil po rozstřelu s Američany. „Kdyby se v Praze hrálo v letech 1996 až 2001, věřím, že jsme byli schopní titul uhrát,“ tvrdí.

Mistrovství světa zažil jako hráč a jednou i v roli trenéra. Jak vidí české šance letos? „Vím, že to není jednoduché. Všechno se odvíjí od toho, jestli se jim bude dařit ve skupině. Je ošidné říkat, že chceme vyhrát titul. Není to ani dobré. Chce to jít postupně. Čtvrtfinále a pak uvidíme, co dál. Jsou tam kvalitní mužstva, bude to hodně vyrovnané,“ předpovídá Reichel na iSport TV.