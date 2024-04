Další reprezentant v dynastii. Vůjtek: Proti Česku bych vnuka rád viděl

Československá hokejová dynastie kolem Vladimíra Vůjtka staršího se rozroste o dalšího reprezentanta. Dvaadvacetiletý obránce Rayen Petrovický, vnuk bývalého trenéra slovenského i českého národního týmu, je ve slovenské nominaci pro první přípravné zápasy před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. „Je to pro mě velký úspěch,“ říkal mladý bek slovenským novinářům na srazu v Humenném. „V závěru sezony jsem se cítil fajn, ale bylo to pro mě překvapení, že mi trenéři zavolali a dali šanci. Jsem za to rád.“

Junior Petrovický má vzorů a příkladů hned několik. Posuďte sami, v unikátní rodinné sbírce už jsou celkem čtyři cenné kovy ze světových šampionátů. Táta Róbert, aktuální asistent trenéra v národním týmu, má se Slovenskem zlato z mistrovství světa 2002. Strýc Ronald Petrovický stříbro z roku 2000, děda Vladimír Vůjtek stříbro z roku 2012 a strýc Vladimír Vůjtek mladší bronz z roku 1997.

„Má na co navazovat,“ pousmál se Vladimír Vůjtek starší. „Poslední roky to měl trochu složité, protože ho srážela zranění. A kluby si ho teď trošku přehazovaly. Podepsal smlouvu s Libercem na tři roky, ten ho pustil na hostování do Vsetína. Zpočátku tam hrál, pak se jim uzdravili kmenoví hráči, takže jim samozřejmě dali přednost. V prosinci si ho vzal zpátky rodný Trenčín a tam hrál pravidelně, solidně.“

Dvaadvacetiletý Petrovický odehrál za Liberec jeden extraligový zápas. V pátém kole proti Kladnu (3:2) dostal necelých deset minut čistého času. Za Vsetín naskočil do 14 zápasů (0+1), průměrně v první lize odehrál 13:58 minut. V Trenčíně od prosince stihnul 20 zápasů v základní části (1+3) a 4 v play off (1+0).

„Jako mladý kluk se tam rozehrál, šanci dostal a zranění ho minula,“ těší Vůjtka. „V konci se mu i dařilo. S Nitrou prohráli v play off těsně, byl to silný soupeř. A protože je teď první sraz docela brzy a špičkoví beci jako Čerešňák, Marinčin a další ještě hrají, tak povolali mladého Rayena. Ať si dospělý národní tým vyzkouší.“

V mládežnických reprezentacích Rayen Petrovický hrával, na světovém šampionátu do 20 let dělal i kapitána. „On je předělaný útočník, zhruba do osmé třídy hrál v útoku,“ přibližuje mladého beka Vůjtek. „Má dobrou rozehrávku, vidění, solidní střelu. Pořád mu ale trošku chybí odhad v obranné činnosti – kdy vyrazit, kdy couvnout. To se pořád ještě učí.“

„Sezona nebyla jednoduchá,“ přitakal Rayen Petrovický. „Po přestupu do Trenčína jsem se na ledě zase našel, cítil jsem se o hodně lépe. Těším se, na zápasy proti Švýcarsku se chci připravit co nejlépe, abych se ukázal v dobrém světle.“ Že je u národního týmu i táta Róbert, neřeší. „Tohle už jsme zažili v mládežnické reprezentaci. Pro mě je to teď hlavně trenér a tak ho i beru.“

Slovensko bude v prvních dvou přípravných zápasech před šampionátem v Humenném hrát dvakrát proti Švýcarsku (11. a 12. dubna). Bývalý trenér Vůjtek bude vnuka sledovat u televize. „Humenné je daleko, ale kdyby se Rayen udržel až do srazu v Trenčíně, kde pak budou hrát proti Česku, tak to už bych se jel podívat určitě. Proti Česku bych ho rád viděl, ale to je ještě daleko.“

SLOVENSKÁ NOMINACE

(na zápasy proti Švýcarsku 11. a 12. dubna)

Brankáři: Filip Belányi (Poprad), Samuel Hlavaj (Plzeň), Dávid Hrenák (Liberec)

Obránci: Patrik Bačik (Banská Bystrica), Martin Bučko (Plzeň), Michal Ivan (Liberec), Mário Grman (Vítkovice), Rayen Petrovický (Trenčín), Boris Brincko (Poprad), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Dávid Mudrák (Zvolen)

Útočníci: Andrej Kukuča (Poprad), Jozef Baláž (Trenčín), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Marek Hecl, Matej Kašlík (oba Zvolen), Andrej Kollár. Lukáš Cingel (oba Kometa), Silvester Kusko (Olomouc), Róbert Lantoši (Mladá Boleslav), Oliver Okuliar, Alex Tamáši (oba Mountfield HK)